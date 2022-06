Posiciones divididas en redes sociales por el paro nacional

Las tendencias en Twitter desde esta madrugada están divididas, pero enfocadas a la situación actual: el paro nacional convocado por diferentes grupos sociales que demandan mejores condiciones económicas y más seguridad. Entre las exigencias figuran la reducción y no más elevación del precio de los combustibles y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero.

#ParoNacional es el primer hashtag que aparece en la red social. Este es utilizado para informar sobre el estado de las vías, los grupos sociales que se van sumando y cómo se desarrollan las manifestaciones en los diferentes puntos. Las quejas ciudadanas obviamente no han tardado en llegar. Hay usuarios que están de acuerdo con que no cese la acción de protesta, si es que será una forma de clamar mayor seguridad en el país.

Otros internautas coinciden con ello y además dejan sus críticas hacia el Gobierno actual en exigencia a que sean atendidas las peticiones del movimiento indígena. Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) -una de las convocantes a la movilización-, aseguró que la protesta se da tras haber agotado las instancias de diálogo el Estado en citas concretadas el 11 de junio, 4 de octubre y 10 de noviembre de 2021.

Los que no están de acuerdo con el paro

Quienes sí desean acudir a sus actividades y hasta se molestaron porque tuvieron dificultades para llegar a sus destinos. Aludieron que “los retrasa la recuperación económica” y que si no salen a trabajar no pueden contribuir con la reactivación. Las instituciones del Estado llaman a no atacar a las ambulancias, en referencia a una de la Cruz Roja que en el paro de 2019 fue atacada con objetos.

El presidente Guillermo Lasso advirtió el domingo que no permitirá actos vandálicos durante las protestas: “No vamos a permitir la interrupción de vías y carreteras, no vamos a permitir la toma de pozos petroleros y de ningún servicio público”, dijo Lasso.

#NoPodemosParar tenemos que unirnos y trabajar fuerte para sacar al Ecuador adelante. pic.twitter.com/N6DzJmna44 — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) June 13, 2022

En su mensaje, Lasso aseveró que ahora que la economía se empieza a reactivar y la población a moverse “con libertad” una vez que se ha controlado la pandemia de la COVID-19, no se puede “permitir que grupos políticos que buscan desestabilizar y pescar a río revuelto, paralicen nuevamente al país”.

#MovilizaciónNacional

La Conaie destaca con la etiqueta #MovilizaciónNacional. En un tuit señalan que el paro se fundamenta en 10 temas sensibles en materia económica y derechos. “Esta movilización tiene carácter nacional, territorial e indefinida, el Gobierno tiene que mostrar voluntad de estar con el pueblo”, se lee.

La #MovilizaciónNacional se fundamenta en 10 temas sensibles en materia económica y derechos. Esta movilización tiene carácter nacional, territorial e indefinida, el Gobierno tiene que mostrar voluntad de estar con el pueblo. pic.twitter.com/sip3Zxart5 — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) June 13, 2022

Las Federaciones Unidas de Profesionales de la Salud del Ecuador se suman a la movilización, como acción frente a la crisis hospitalaria. Con el Decreto 378 se oficializa plan de externalización de farmacias, de los hospitales de la Red Pública Integral de Salud. Este documento reforma el Reglamento de la Ley de Contratación Pública sobre los procesos de adquisición de fármacos o bienes estratégicos de salud.

Leonidas Iza y la Conaie

Leonidas Iza es tendencia también en la red social. El líder indígena rechazó avenirse a un diálogo con el Gobierno y reiteró los objetivos de la movilización emprendida este lunes al asegurar que solo concluirá si el Ejecutivo atiende sus demandas.

“Ahora no ha levantado este pueblo para ir a una mesa de diálogo, este pueblo se ha levantado para que, de manera pública, usted (presidente Lasso) responda a las demandas que (durante) un año hemos puesto en la mesa del Gobierno”, manifestó el líder de la principal organización indígena de país, que aglutina a 14 nacionalidades originarias”, declaró a los medios.