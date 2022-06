¡Sin miedo con los delincuentes! Mujer se enfrentó a ladrón armado en Guayaquil

Ante la carente respuesta de las autoridades con la inseguridad, los ciudadanos han optado por hacer justicia por mano propia. Los casos de civiles que se enfrentan a delincuentes han aumentado y son videos de testigos o cámaras de seguridad que han captado los precisos conflictos.

La tarde del jueves 09 de junio una vendedora de un almacén de electrodomésticos se midió a un antisocial, este último llevaba un arma de juguete para perpetrar el delito de asalto.

Mujer se enfrentó a ladrón en Guayaquil

En la grabación se aprecia cómo la mujer le aplica una llave de presión en el cuello del atacante. En su intento (ladrón) de liberarse la fémina aplica todo su peso sobre su similar haciendo que caiga al suelo.

La acción también permitió que testigos se unan a la escena y propinen justicia por mano propia. Se desconoce si fue puesto a manos de la justicia y el monto o artículo que intentó llevarse del lugar ubicado en Guangala (sur de Guayaquil).

En un almacén de electrodomésticos de la Guangala, sur de GYE, una valiente vendedora, cuyo local había sido asaltado, se lanza sobre el delincuente y algunos más ayudan. El pillo, que tenía arma de juguete, recibió su lección @24HorasGYE pic.twitter.com/z18blg7I47 — Luis Antonio Ruiz (@luisantonio_r) June 11, 2022

Muertes en la urbe porteña

“Las cosas ahora están peores que las que vivimos en la pandemia, están matando a una persona cada 6 horas en las parroquias de la zona 8 donde rige el estado de excepción; comparando las muertes violentas en lo que va del año 2022 con el mismo periodo del 2021, éstas se incrementaron un 178%. Pasamos de 187 muertes violentas en el 2022 a más de 500 en lo que va del año”, dijo la alcaldesa Cynthia Viteri en su visita a Quito.

Viteri ha remarcado en medio de la ola delictiva que vive Guayaquil que el Municipio no tiene competencias en materia de seguridad, aunque ha desembolsado más de 26 millones de dólares para colaborar con el combate a la delincuencia.

“Crimen no solo son las muertes violentas, crimen también es lo que está pasando en las escuelas, los niños no tienen bancas donde estudiar, crimen también es que en los hospitales los médicos tengan que operar con la luz del celular. El Gobierno está sentado sobre 10.000 millones de dólares que no distribuye en lo básico que debe hacer un gobierno con dos dedos de frente”, sentenció la autoridad.