Médico rebaja consultas para los que confíen más en él que en Google

Un médico en India se volvió viral luego de inventarse un sistema de descuentos para los pacientes que sigan sus indicaciones y no lo “traicionen” con Google. El paquete resultó ser atractivo porque, los que sigan sus indicaciones solo tienen que pagar 200 rupias (Unos 50 pesos).

Pero, si los pacientes hacen cambios o se van a Google para auto medicarse, la tarifa aumenta a 500 rupias (126 pesos).

El médico publicó un cartel en su consultorio, medio en chiste, medio en serio, donde deja muy claro cómo es la mecánica de sus tarifas: “Mi diagnóstico y mi tratamiento son 200 rupias. Tus dudas de Google las aclaro en 1.000 rupias (250 pesos) . Tu diagnóstico y mi tratamiento costará 1.500 rupias (378 pesos) y por último, tu diagnóstico y tratamiento costará 2.000 rupias (500 pesos).

El cartel fue difundido por Twitter y demás redes sociales, rápidamente se hizo viral.

Buscar en “San Google” no es malo

El buscador se ha convertido en la respuesta “al oído” ante cualquier tipo de duda, un privilegio que hace 24 años nadie podía disfrutar, ya que no existía este servicio que algorítmicamente es capaz de encontrar entre miles de millones de datos los que tú necesitas en tiempo real.

Sin embargo, tener a “san Google” o al “doctor Google” tan cerca ha hecho que muchas consultas profesionales queden para después, o nunca se hagan. Auto medicarse es una de ellas, pues con pasar por páginas médicas y leer sobre síntomas parecidos hacen que ir a la farmacia sea decisión personal y no de un médico.

Se dice que dos de cada cinco personas se auto diagnostican luego de buscar información en internet, pero puede ser más. “Una encuesta realizada por OnePoll a 2.000 personas en Estados Unidos reveló que el 43% de los individuos se había diagnosticado erróneamente después de buscar sus síntomas en Internet. Por otro lado, en lugar de aliviar las preocupaciones, el 74% de los que buscaron posibles enfermedades se preocuparon aún más por su salud”, advirtió una nota de Saludiario.

Las razones

No se trata simplemente de un ejercicio de irresponsabilidad. Hay motivos de todo tipo que justifican esta tendencia. Una de ellas es el factor económico, ya que en muchos países el acceso a una consulta es costosa o demora hasta meses en concretarse. La gente quiere resolver lo antes posible cualquier dolencia y muchas veces los tiempos no van a la par. Otro factor es que no todos los ciudadanos cuentan con un médico que conozca toda su historia clínica, no tienen médico de confianza, solo consultas ocasionales y eso hace que no esté consolidada la empatía y la seguridad ante el consultorio.

En cualquier caso, la salud es lo primero y los especialistas siempre serán los que ofrezcan la mejor opción cuando la salud requiere el debido seguimiento.

