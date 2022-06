¿Qué es el afelio y porqué dicen que este fenómeno que aleja a la Tierra del Sol aumenta el frío?

En redes sociales como Facebook, Twitter y TikTok circula una serie de mensajes y videos que afirman que el afelio, punto donde la Tierra está más alejada del Sol, provoca una bajada de temperaturas y que durará hasta agosto de 2022. Pero debes saber que es una información FALSA.

Según informa la NASA, este fenómeno astronómico llegará a su punto máximo el próximo 4 de julio. Esto no significa que habrá temperaturas más bajas en la Tierra durante esos días, puesto que este alejamiento no afecta al clima. Es importante recordar que las estaciones no se producen por la distancia entre el Sol y el planeta, porque las variaciones de temperatura y las estaciones de la Tierra no están determinadas por su distancia al Sol, sino por su inclinación, refiere la NASA.

Afelio y perifelio (NASA)

“La inclinación del eje de la Tierra causa las estaciones. A lo largo del año, distintas partes de la Tierra reciben los rayos del Sol directamente. Así que cuando el polo norte se inclina hacia el Sol, es verano en el hemisferio norte y, cuando el polo sur se inclina hacia el Sol, es invierno en el hemisferio norte”.

Tierra (NASA)

Debido a esto, por ejemplo, es verano en junio en el hemisferio norte porque los rayos del Sol llegan a esa parte de manera más directa que en otras épocas del año. Y, por otro lado, es invierno en diciembre en el hemisferio norte, porque ese es el momento en que el polo sur gira para inclinarse hacia el Sol.

De igual forma, el fenómeno no es los suficientemente extenso para que el cambio en el clima sea significativo, este está sujeto a una variedad de condiciones.