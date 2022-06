La cirugía estética de la voz se hace popular

¿Por qué la gente quiere someterse a una operación de voz?

— La voz es una parte inseparable de la imagen personal. Afecta directamente a cómo nos perciben los demás y a cómo nos percibimos nosotros mismos. En el caso de los hombres, un tono de voz más grave se asocia con la autoridad, el atractivo y la masculinidad, mientras que las mujeres pueden buscar un tono de voz más agudo y suave.

¿Cómo puede afectar a la vida profesional o personal de una persona, así como a su confianza, el hecho de no estar cómodo con la voz?

— La voz de una persona debe estar en armonía con su apariencia. Cuando un hombre adulto tiene un tono de voz alto, puede sentirse incómodo al hablar. O cuando el tono de voz es demasiado alto, pueden llegar a confundirse con una mujer por teléfono. Esto molesta a muchas personas, por lo que quieren cambiarlo. Además, este es el principal problema de los transexuales. Después de someterse a tantos procedimientos para adecuar su aspecto a su género, la voz sigue siendo un gran problema para ellos. Y, obviamente, el hecho de que se les asigne un género erróneo puede causar muchos problemas.

¿Podría convertirse en una cirugía más utilizada por su importancia?

— Por supuesto que sí. Hasta ahora, no había mucha gente que supiera que esta cirugía estaba disponible. Con su creciente popularidad, los pacientes dan prioridad a conseguir su tono de voz ideal.

¿Quiénes son sus clientes?

— Puedo decir que es bastante popular entre las personas que trabajan en puestos de dirección, o que tienen trabajos que de alguna manera les exigen ser más “autoritarios”. Sin embargo, la cirugía de profundización de la voz no puede limitarse realmente a un determinado grupo de personas. Tenemos pacientes de todos los géneros, edades y profesiones. Aunque no se puede negar que este procedimiento es en cierto modo esencial para los pacientes transexuales, ya que es una parte importante de su proceso de afirmación de género, cualquier persona que no esté contenta con su forma de expresarse (ya sea demasiado aguda o demasiado grave) puede someterse a la cirugía de cambio de voz, y de hecho lo hace.

¿Qué pasa con su género?

— La mayoría de nuestros pacientes de cirugía de profundización de la voz son hombres porque una voz grave en los hombres se percibe como autoritaria y atractiva. La mayoría de ellos se habían obligado a hablar en un registro más bajo, y algunos de ellos no obtuvieron resultados con la terapia de voz hasta que descubrieron esta cirugía. Sin embargo, aunque la cirugía de profundización de la voz es más popular entre los hombres, no se limita a ellos. También tenemos muchas pacientes femeninas que quieren cambiar su voz demasiado aguda o “infantil”.

Háblenos del procedimiento. ¿Es peligroso?

— La cirugía de profundización de la voz es uno de los procedimientos más seguros que realizamos. Se realiza con anestesia local, por lo que no existen los riesgos asociados a la anestesia general. La intervención dura unos 45 minutos y el paciente recibe el alta hospitalaria pocas horas después de la operación. No hay un periodo de reposo de la voz, ni alimentos prohibidos después de la intervención.

¿Por qué está aumentando la demanda de cirugía de la voz?

— Como siempre, la gente quiere la mejor versión de sí misma. Quieren sentirse completos. A medida que la tecnología y la medicina se desarrollan, la gente tiene más opciones entre las que elegir para sentirse mejor consigo misma. Al igual que cualquier otra cirugía electiva, el engrosamiento de la voz es principalmente un servicio que ofrecemos a las personas que, por el motivo que sea, se sienten incómodas con su voz. Cuanta más gente conozca la existencia de esta cirugía, mayor será la demanda.

¿Qué futuro le espera a la cirugía de la voz?

— Personalmente, creo que la cirugía de la voz tendrá un lugar aún más fuerte en el futuro. Puedo decir esto basándome en mi experiencia con miles de antiguos pacientes. Su nueva voz aumentó su confianza, lo que a su vez les aportó una gran alegría en sus vidas.

