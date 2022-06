Conoces ¿Cuáles son las secuelas que deja el Covid-19?

De acuerdo al último cuadro de cifras del Ministerio ed Salud de la Situación Epidemiológica Nacional Covid-19, se encuentran confirmados hasta el 06 de junio de 2022 un total de 885.403 casos un +75 de aumento diario, señala el registro, casos confirmados tras realizarse pruebas RT-PCR.

Cifras que a médicos empieza a preocupar ,así como a la ciudadanía, pues el pasado 28 de abril el Gobierno Nacional autorizó el retiro de la mascarilla en Ecuador en espacios libres.

Casos Covid en Ecuador (Captura de Pantalla)

Por otro lado, según los datos del Vacunómetro del MSP, con corte al 2 de junio, el 37,47% de personas tiene la tercera vacuna, reflejando una cifra baja aún.

Es por ello, que varios galenos recomiendan a la población ecuatoriana colocarse hasta la cuarta dosis, para su protección ante un virus que aún no se mantiene entre nosotros, más aún en este época de frío, donde no se sabe si es una “gripe” común o Covid-19.

Pero eso no es todo, lo que preocupa también a muchos ciudadanos que resultaron positivos al Covid-19, son las secuelas que este virus dejó en su organismo.

Mascarilla-covid (Pexels)

Secuelas del Covid hacen de las suyas

La mayor parte de quienes se contagiaron de Covid-19 se recuperaron de forma rápida, otros no y muchos perdieron la batalla. Aquellos que lograron librar, siguen presentando síntomas después de su recuperación inicial.

Algunas veces, estas personas se describen a sí mismas como personas con COVID-19 persistente, y las afecciones se denominan síndrome pos-COVID-19 o “COVID-19 prolongado”. A veces, estos problemas de salud se denominan afecciones pos-COVID-19.

Pero las secuelas, no distingue de edad, los adultos mayores y las personas con muchas afecciones médicas graves son los que probablemente más presenten síntomas persistentes de la COVID-19, pero incluso los jóvenes o las personas sanas pueden sentirse mal durante varias semanas o meses luego de la infección.

Entre las afecciones se encuentran:

• Falta de aire o dificultad para respirar

• Tos

• Dolor articular

• Dolor en el pecho

• Dolor muscular o de cabeza

• Pérdida del olfato o del gusto

• Depresión o ansiedad

• Fiebre

• Mareos al ponerte de pie

• Empeoramiento de los síntomas después de hacer ejercicio físico o mental

Secuelas Covid (Pexels)

Otra de las secuelas por la Covid-19 son los daños a los órganos, esto a pesar de que se considere una enfermedad que principalmente afecta los pulmones, también puede dañar muchos otros órganos, como el corazón, los riñones y el cerebro. El daño a los órganos puede provocar complicaciones de salud que persisten después de la enfermedad: pueden incluir problemas respiratorios a largo plazo, complicaciones cardíacas, deterioro renal crónico, accidente cerebrovascular y síndrome de Guillain-Barré, una afección que causa parálisis temporal.

Aún, a ciencia cierta se desconoce cómo la COVID-19 afectará a las personas a lo largo del tiempo, pero las investigaciones están en curso. Es por ello que los investigadores del virus, recomiendan a los médicos controlen de cerca a sus pacientes, los que tuvieron COVID-19 para ver cómo funcionan sus órganos luego de la recuperación.

Caso:

Lionel Messi en una entrevista exclusiva con TyC Sports reveló los problemas que le causó el coronavirus, tras contagiarse en los últimos días del 2021, al pasar las fiestas en Rosario junto a su familia.

“La verdad es que me pegó muy fuerte. Síntomas muy parecidos a los de la mayoría supongo. Mucha tos, dolor de garganta, fiebre. Pero me dejó secuelas. Me dejó muchas secuelas en los pulmones. No podía entrenar. Volví y estuve como un mes y medio sin poder ni siquiera correr porque me había afectado los pulmones”, confesó el astro rosarino.