Señalan que Cynthia Viteri se disfrazó de TOP GUN para venir a Quito

En la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, este lunes 06 de junio, los alcaldes del Ecuador se reunieron con el presidente Guillermo Lasso para tratar temas de seguridad. Aunque la máxima autoridad de Guayaquil, Cynthia Viteri, dio su propio discurso y montó un “show” de cara al encuentro.

Con vehículos de la ATM y de la Policía Nacional Viteri tachó que debe existir un plan para la seguridad y entrega de fondos para ayudar a combatir esta problemática que de a poco se ha convertido en “pan de cada día” en el país.

Cynthia Viteri

No obstante, el look de la alcaldesa no pasó desapercibido y el gobernador del Guayas, Pedro Arosemena, indicó que Viteri estaría disfrazada de Top Gun y es solo un show lo que ha ejercido en Quito.

“Si la Alcaldesa participara en al menos la mesa de seguridad, si pusiera la mitad de esfuerzo de shows montados en trabajo coordinado, la seguridad se fortalecería. Los 221 alcaldes son importantes en esta reunión, no se trata sólo de una alcaldesa”.

Cynthia Viteri

“Trabajar en equipo no consiste en disfrazarse de Top Gun y montar un show llevando decenas de camionetas de la ATM y CSCG hasta Quito malgastando recursos. Eso no es correcto”.

La referencia de Arosemena se debe al uso de gafas de piloto las cuales son comunes en las dos entregas de la saga de acción donde el actor Tom Cruise es el protagonista; Top Gun estrenó hace dos semanas en Ecuador.

Buen día para estar unidos, mal día para hacer un show más. @CynthiaViteri6 pic.twitter.com/BTt90yvAfI — Pablo Arosemena Marriott (@parosemena) June 6, 2022

Viteri resaltó que existe un aumento significativo de muertes violentas en este 2022 en comparación al año pasado. Ratificó que el valor de 27 millones de dólares no ha dado ningún resultado hasta ahora.

La alcaldesa de Guayaquil resaltó que no existe, por parte del Gobierno cnetral) ni la menor idea de qué hacer en materia de seguridad. “Está bien que ataquen mis ideas, lo malo es que ellos no tengan ninguna. ¿Qué nos van a pedir? ¿Qué colaboremos? Primero que paguen lo que deben”.