Cynthia Viteri: “En Guayaquil matan a una persona cada seis horas en las parroquias que están bajo estado de excepción”

Para este lunes 6 de junio 2022 se ha convocado a una reunión en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro de Quito, entre el Presidente Guillermo Lasso y varios Alcaldes del país, entre ellos, la representante de Guayaquil, Cynthia Viteri, quien durante en horas previas dio una rueda de prensa, donde confirmó la gravedad por la que atraviesa la Zona 8 del país, específicamente comentó que e n Guayaquil matan a una persona cada 6 horas en las parroquias donde rige el estado excepción.

“Las cosas ahora están peores que las que vivimos en la pandemia, están matando a una persona cada 6 horas en las parroquias de la zona 8 donde rige el estado de excepción; comparando las muertes violentas en lo que va del año 2022 con el mismo periodo del 2021, éstas se incrementaron un 178%. Pasamos de 187 muertes violentas en el 2022 a más de 500 en lo que va del año”, dijo Viteri.

Guayaquil. Policías metropolitanos.

Con un grupo de agentes metropolitanos, agentes ATM y camionetas compradas por el Municipio llegó la Alcaldesa de Guayaquil a Quito para demostrar cómo trabajan los equipos financiados por el Cabildo porteño para resolver los problemas de inseguridad.

“La Constitución señala que los municipios debemos coordinar las acciones de seguridad, no dar recursos, sin embargo, en Guayaquil estamos invirtiendo porque el Gobierno no nos da”, señaló.

Viteri cuestionó el trabajo del Gobierno, señalando que no está cumpliendo. “Crimen no solo son las muertes violentas, crimen también es lo que está pasando en las escuelas, los niños no tienen bancas donde estudiar, crimen también es que en los hospitales los médicos tengan que operar con la luz del celular. El Gobierno está sentado sobre 10.000 millones de dólares que no distribuye en lo básico que debe hacer un gobierno con dos dedos de frente”, sentenció la Alcaldesa.

Cynthia Viteri ofreció una rueda de prensa en Quito el lunes 6 de junio 2022.

¿Por qué está Cynthia Viteri en Quito?

La visita de Viteri a la capital obedece al llamado que días atrás hizo el Primer Mandatario a los municipios, para que formen parte de un plan de seguridad con el Gobierno.

Viteri ha remarcado en medio de la ola delictiva que vive Guayaquil que el Municipio no tiene competencias en materia de seguridad, aunque ha desembolsado más de 26 millones de dólares para colaborar con el combate a la delincuencia.