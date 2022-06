¿Negligencia educativa? Niño murió ahogado en la piscina de plantel escolar en Manta; su padre desvirtuó versiones del docente

El Día del Niño se nubló tras el fallecimiento de Thiago Palma Quiroz en un plantel escolar en Manta. Todo sucedería mientras los menores se encontraban en una reunión festejando el primero de junio. Solo se conoce que el cuerpo del estudiante fallecido fue sacado de la piscina y llevado a un centro de salud sin signos vitales. Todo sucedió bajo la supervisión de la docente a cargo.

Según las autoridades competentes, los hechos sucederían a las 11h00, en horas de la mañana. La profesora que estaba a cargo del agasajo con el grupo en donde se encontraba Thiago, indicó que apenas se fue a ver una torta para repartirla, vio que el cuerpo del niño fue sacado por uno de sus compañeros de la piscina del centro educativo. Así lo reseñó El Universo.

Según versiones de otro colega -que aseguró tener conocimiento en primeros auxilios- dijo que le brindó las respectivas ayudas para que reaccionara el menor; por lo que la educadora a cargo aseveró que el niño ingresó en el centro de salud más cercano.

Familia devastada. Los padres del pequeño Thiago Palma (7), quien murió ahogado en la piscina del centro educativo Tales de Mileto al que acudía en Manta mientras celebraba el #DíaDelNiño , no encuentran consuelo. Exigen acciones de Fiscalía y las autoridades educativas. #Manabí pic.twitter.com/mKrsnNufmO

Sin embargo, estas declaraciones fueron desvirtuadas por el padre Thiago, Jonathan Palma, quien indicó su indignación al mismo medio de comunicación, por lo sucedido:

“La profesora solo tiene tres alumnos (sección parvularia) y no puede tener cuidado. Lo han dejado solo en la piscina, y les dije que no lo dejaran solo. (…) Aquí (centro de salud) llegó morado. Se les dijo que no lo dejaran solo al niño, porque era un poco inquieto”

— Jonatha Palma, padre de Thiago.