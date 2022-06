“Sí voy a ir, pero no a tomarme un cafecito, le voy a pedir cuentas por el tema de la delincuencia”, responde Cynthia Viteri a Lasso

Luego de la inauguración del nuevo Centro de Control Integrado de Tránsito y Transporte en la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG), la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, se refirió al anuncio del Presidente de la República para reunirse con los 221 alcaldes del país y tratar el problema de la inseguridad.

“Voy a ir a pedir cuentas, no solamente a asistir de oyente o a tomarme un cafecito, voy a ir a pedir cuentas al Presidente de la República y al Gobierno entero en el tema de la delincuencia”, expresó la burgomaestre.

[ 700 Agentes Metropolitanos y 1.000 agentes ATM vigilarán exteriores de las unidades educativas y corredores comerciales ]

Agregó que “Voy a exigir cuentas y voy a pedir resultados de lo que se va hacer en la nación. Yo seré la primera que esté”.

Viteri dijo que demostrará al Gobierno que Guayaquil es la única ciudad del país que ha aportado en la lucha contra la delincuencia con una inversión de USD 27 millones.

“Si no les diéramos gasolina no pudieran rodar, la Policía tiene todo nuestro apoyo, pero la Policía recibe órdenes del Gobierno, no nuestras. Pero no existen órdenes”.