La salud en crisis: doctor tuvo que operar con linterna del celular en hospital del sur de Quito

Usuarios y personal del Hospital Enrique Garcés han mostrado su malestar ante la situación que atraviesa la unidad de salud. Primero, tienen que realizar largas filas desde horas de la madrugada para hacerse con un turno para laboratorio; en segunda instancia los médicos denuncian falta de implementos y más inconvenientes.

Ciudadanos portaron carteles donde solicitan al presidente Guillermo Lasso y a la ministra Ximena Garzón el abastecimiento de insumos médicos además de una buena atención por parte de los profesionales del establecimiento.

Hospital del sur

Los usuarios, con megáfono encima, reclamaron que la propuesta del primer mandatario (repotenciar el sistema de salud) no se ha cumplido después de un año de Gobierno.

Uno de los galenos incluso alertó que las luces de los quirófanos no funcionan. Sentenció que hasta ha tenido que operar usando la linterna del celular. “De cinco quirófanos que funcionaban, estamos actualmente con uno completo y dos a medias”, narró para Radio Pichincha.

Hospital del sur

Reveló que el edificio está construido entre dos quebradas. Es un suelo arenoso y como tal se ha producido un colapso hidrosanitario. “El hospital se está hundiendo, tiene un grado de inclinación”.

Si las mesas no funcionan, ni suben ni bajan. Las luces no funcionan. Si bajamos a radiología no tenemos tomógrafo, si este no funciona no tenemos placas rayos X. El médico recalcó que han recibido la misma respuesta de siempre: “que ya van a solucionar”.

“Son 14, 15 años de esta misma situación. Nosotros no somos políticos, no somos corruptos como la ministra de Salud ha dicho”, aclaró.

Finalmente, una profesional de la salud denunció que una persona del área de administración habría salido a registrar los nombres de los médicos que están denunciando estas fallas. Alertaron de una posible represión en contra de los trabajadores.

Este martes la entidad representantes de médicos del país señalaron que si en 15 días no se da solución respecto a la entrega de medicamento se aplicarán movilizaciones. Apuntaron que es una decisión drástica pero necesaria.