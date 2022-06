La historia de la máxima polémica que marcó la carrera de Hugo Gavilánez

El periodismo ecuatoriano amaneció con la triste noticia de la muerte del presentador de noticias Hugo Gavilánez. A sus 74 años presentó problemas de salud por las secuelas de la covid-19.

Por casi 37 años el guayaquileño laboró como reportero, redactor y presentador en canales de televisión como RTS, Canal Uno, TC y Ecuavisa. Durante su carrera, como todo profesional, tuvo errores y causó polémica por sus comentarios. (Presidente se refiere a la muerte de Hugo Gavilánez)

Hugo Gavilánez

No obstante, un hecho en 2011 lo marcó como uno de los personajes más recordados. Gavilánez junto a Carla Salas y Vito Muñoz dejaron un momento único la TV Nacional.

El 09 de mayo del 2011 el doctor Tito Tomalá acudió a “La noticia en la Comunidad” para defenderse por denuncias en su contra. Cuando la modelo y comunicadora quiso intervenir, el profesional de salud señaló que él no tiene nada que hablar con ella.

“Doctor”, “No tengo nada que hablar con usted”, “¿Cómo que no tienes nada que hablar conmigo? Yo soy parte de este espacio”, “Usted no es periodista, es bailarina”

Hugo Gavilánez

Las declaraciones encendieron la discusión que se ha grabado en la memoria nacional. Posteriormente, Salas tachó que nadie le falta el respeto. Incluso el empresario Vito Muñoz trató de confrontar físicamente a Tomala; el escenario no pasó a los golpes.

Precisamente, por el lamentable fallecimiento de Hugo Gavilánez usuarios en redes expresaron sus condolencias pero también recordaron este hecho que ocurrió hace más de una década.

En 2020 Gavilánez también tuvo uno de sus últimos comentarios polémicos. En esa ocasión se refirió a la presencia de los ciclistas en las vías de Guayaquil. Los usuarios de bicicleta instaban en una marcha a un respeto por los conductores de automóviles.

Mientras se veía la marcha pacífica, Gavilánez dio a entender que en un caso de emergencia él no dudaría en tirar el carro encima de un ciclista a causa de la desesperación.

“Ayer se hizo un paseo, no sé, ahí en Urdesa, a mí no me molesta, pero creo que está mal, hay sitios a los que pueden acudir a hacer sus recorridos. Señores, qué pasa si hay una emergencia, comienzan a cerrar las intersecciones y los vehículos se amontonan. Si yo llevase un niño enfermo, yo le tiro encima el carro, si voy en una emergencia con mi hijo (…), lógico, de la desesperación (…). No hagan cosas irresponsables. Y la ATM, ahí (…) mándelos al Parque Samanes”, dijo el pasado 31 de agosto del 2020.

Posteriormente, ante el rechazo social, el presentador ofreció sus disculpas y tachó que no era la intención de sus palabras.