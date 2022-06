Asesinaron a un comerciante durante un asalto en el mercado Mayorista de Ambato

La violencia sigue enlutando al país. Ahora sucedió un asalto en el Mercado Mayorista de Ambato donde un comerciante fue asesinado.

El medio local Unimax Noticias recogió el testimonio del padre de la víctima y detalló que su hijo estaba saliendo del trabajo con su jefa cuando varios sujetos los interceptaron. En primer lugar, le robaron a la mujer luego atacaron al hombre presumiendo que él llevaba el dinero.

También indicó que no alcanzó a ver a los sospechosos, pero sí escuchó los disparos. Lamentablemente, cuando llegó al lugar de los hechos se dio cuenta que fue su hijo el asesinado con una herida de bala a la altura del pecho. “Tenía signos vitales, pero la ambulancia demoró en llegar”, dijo.

“Aquí hay muchos asaltos. A uno señora le asaltaron aquí mismo, pero las autoridades no hacen nada. Lo mismo la Policía que, disque hay un retén policial, no hay ni un policía”, manifestó el padre, quien pidió que la muerte de su hijo no quede en la impunidad.

El occiso identificado por sus familiares como Darío Alejandro Guamán, de 33 años, quien deja en la orfandad a dos hijos.

Por su parte, Patricio Silva, miembro de la Policía Nacional, informó que, aparentemente, la mujer estaba trasladando una cantidad importante de dinero en una mochila, y habría sido perseguida y vigilada por los delincuentes, quienes la atacaron a ella y a su acompañante, quien murió en la resistencia al robo.

EL uniformado prefirió no dar detalles sobre los sospechosos, pero de la manera extraoficial, se conoce que los autores de este hecho delito habrían sido seis personas que se movilizaban bordo de tres motocicletas.