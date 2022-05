¡De milagro! Impactante video muestra el momento en que un hombre casi es aplastado por un camión en Brasil

Milagrosamente un hombre sobrevivió tras ser embestido por un camión en Fortaleza, Brasil. Las imágenes que capturaron el momento del accidente están circulando por las redes sociales, ya que la forma en que golpeó al sujeto fue impactante.

El suceso se registró en cámaras de seguridad de un barrio de la zona conocido como Caerá. También lo difundieron las mismas autoridades de Tránsito locales. El video indicó cómo el sujeto se encontraba parado con un casco y documentos en sus manos, frente a una puerta.

En ese instante, un camión que iba circulando por la vía por evitar chocar a un carro blanco perdió el control y la carga que llevaba lo desestabilizó. Este último factor provocó que se levantara del asfalto.

El transporte se movió de forma violenta en dirección al ciudadano que se encontraba en la vereda, momento en el que parecía que iba a ser aplastado por una de las llantas delanteras.

Por suerte, el vehículo aterrizó unos centímetros atrás y solo empujó al hombre por unos segundos contra el muro que estaba frente a él. Cuando ya se estabilizó el camión, sorprendentemente, el sujeto no presentó lesión alguna y solo salió corriendo por la adrenalina del momento.

Según diario La Nación, el ciudadano expresó lo siguiente a los medios locales:

Escuché el impacto del camión golpeando el árbol. Miré hacia un lado y lo tenía delante de mí. Sentí al vehículo encima. La puerta me golpeó violentamente. Por solo fue eso. Corrí para atrás porque pensé que la pared (de la vivienda) se me iba a caer encima. Puedo dar gracias a Dios que el contenedor se atoró en la pared. Fue un milagro, realmente fue un milagro. Si no existiera el video, nadie me creería. Pasó demasiado rápido”

— Testimonio de la víctima.