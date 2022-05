Cynthia Viteri: “Presidente Lasso, si no se para ahora lo que está pasando, no habrá vuelta atrás”

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, transmitió un mensaje a la Nación, donde critica el accionar del presidente Guillermo Lasso frente a la ola de violencia e inseguridad que cubre Guayaquil.

La burgomaestre indicó que nadie está seguro en ningún lugar. “En su gobierno presidente Lasso, pasa lo que nunca ha pasado y si no se lo para ahora no hay vuelta atrás. Lo que necesitamos es acción, no hacer planes que no se ejecutan”, enfatizó.

Viteri pidió a Lasso acciones y decisiones inmediatas para controlar los actos criminales que tienen en vilo a la población. Insistió que el problema de la inseguridad se soluciona con decisión. “Tome decisiones que generen resultados. Queremos ver a los delincuentes besando la tierra contra el piso”. “Queremos ver a los presos sin que la justicia los libere por la puerta trasera, queremos que quien entré no salga del infierno que él mismo eligió”.

A criterio de Viteri, el país es actualmente un campo de guerra “por las las reacciones tibias, indolentes, desorientadas, sin ruta ni decisión, ha convertido a este gobierno”.

“¿Vamos a esperar ahora que las explosiones sean contra las casas o escuelas? ¿Vamos a esperar a que este gobierno abra los ojos bien grandes y diga que la culpa es de los alcaldes de hace más de 30 años?”.

“Aquí se está esperando que reviente este país y que se tomen por asalto las mafias y no haya retorno, tienen el campo expedito, limpio, sin obstáculos para someterlos. En los sitios que están bajo estado de excepción se registran un crimen cada seis horas; solo el año que usted tiene en funciones se triplicaron las muertes violentas en Guayaquil”, le recordó Viteri al Jefe de Estado.

Así reaccionó el Gobernador del Guayas

El gobernador del Guayas, Pablo Arosemena publicó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, como respuesta a lo dicho por Cynthia Viteri.

“Alcaldesa Cynthia Viteri, los ciudadanos ya no merecen más confrontación entre autoridades sino que nos unamos en la tarea de protegerlos. Hacer campaña con el dolor ciudadano no es correcto, un líder debe guiar, no manipular. Hoy más que nunca tenemos que luchar juntos contra la inseguridad, ir todos hacia un solo norte. El enemigo no es el Gobierno, el enemigo son las mafias, los criminales y los delincuentes. Alcaldesa, menos política y más unidad”, se leyó en el mensaje; en el que le hizo hincapié en que son vidas lo que hay que cuidar, no votos.

Tras este mensaje, la Alcaldesa no se ha pronunciado. El presidente Lasso tampoco ha contestado el mensaje y las críticas a su gestión pronunciadas por Viteri.