El abuelo del asesino de Texas pide perdón: “Destruyó tantas vidas”

Salvador Ramos, un hombre armado de 18 años, abrió fuego el martes 24 de mayo en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, cobrando la vida de dos maestras y 19 niños. Según los reportes, el tirador ingresó a las instalaciones a las 11:32 a.m y se atrincheró en uno de los salones de cuarto grado hasta que fue abatido por elementos de seguridad.

Minutos antes de llegar a la escuela, le disparó a su abuela en la cara cuando ésta vio que traía varias armas e intentó detenerlo. La mujer quiso alertar a las autoridades pero Ramos la atacó, dejándola en estado crítico.

Ahora, Rolando Reyes, abuelo del tirador, habló sobre lo sucedido y reveló que su esposa ya se encuentra más estable.

“Está despierta y todo, pero tiene dolor”, dijo Reyes a The Post sobre su esposa, Celia Martínez Gonzales. “Tiene un cuaderno donde escribe lo que está tratando de decir, pero cuando no podemos entenderlo, se frustra”.

Reyes aseguró estar consternado por lo que hizo su nieto. “Mató a todos esos niños, destruyó tantas vidas, destruyó su vida. Destruyó nuestras vidas”.

Reveló que dos de sus amigos de la comunidad de Uvalde perdieron a sus nietos durante el ataque. “Tengo dos amigos míos, que yo sepa, y perdieron a sus nietos (en el tiroteo)”, dijo. “No me he comunicado con ellos porque no sé cómo me van a recibir.

“Quiero decirles cuánto lo siento. Me conocen desde hace mucho tiempo. Depende de ellos. Tal vez nunca me hablen”.

Reyes ha estado los últimos dos días en un hospital de San Antonio, donde su esposa está siendo atendida. Según se informó, Salvador Ramos se había estado quedando en casa de sus abuelos durante los últimos dos o tres meses.

Las tragedias ocasionadas por armas de fuego ensombrecen los Estados Unidos

Según la Everytown Support Fund, se estima que 3 millones de niños en los Estados Unidos están expuestos a tiroteos por año. En 2022 han habido al menos 212 tiroteos masivos en Estados Unidos hasta ahora, según el Archivo de la Violencia Armada o Gun Violence Archive.

En 1999, la noticia de la masacre en Columbine High School, dejó 12 muertos. Hasta ese momento, esa era la peor tragedia pero ahora ha sido superada por otros tres sucesos:

El ataque a la escuela primaria Sandy Hook en 2012, en el que un hombre armado mató a 26 niños. El tiroteo de 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, que cobró la vida de 17 personas. El asalto a la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, fueron asesinados 19 niños y dos adultos.

El control de armas ha sido por años un tema controvertido que no ha llegado a ninguna solución. Algunas personas piensan que tener leyes de control de armas más estrictas no serviría de nada, ya que los tiradores siempre encontrarían la manera de obtener armas dañinas sin importar las circunstancias.

Por otro lado, hay quienes temen una pérdida de seguridad si se regula la posesión de armas de fuego pues dejaría a los ciudadanos incapaces de protegerse en su vida diaria.

Los datos muestran que los países con leyes de control de armas más estrictas tienen tasas más bajas de suicidio y homicidio con armas de fuego.