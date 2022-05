“Tenía una buena relación con él”: madre del asesino de Texas rompe el silencio

Este martes, Salvador Ramos asesinó a 19 niños y dos maestras en una escuela de Uvalde en Texas. Se conoció que minutos antes publicó un mensaje en Facebook anticipando el crimen. La madre habló sobre su hijo.

Adriana Reyes, su madre rompió el silencio y habló sobre su hijo, afirmó que “no era una persona violenta” y que estaba sorprendida. Ella admitió que su hijo era un solitario, “se mantenía solo y no tenía muchos amigos”. Desmintió los informes sobre una relación tóxica con su hijo, “tuve una buena relación con él. Se mantuvo para sí mismo; no tenía muchos amigos”, de acuerdo a una entrevista exclusiva con DailyMail.com.

“Mi hijo no era una persona violenta. Estoy sorprendida por lo que hizo. Rezo por esas familias. Estoy orando por todos esos niños inocentes, sí lo estoy. Ellos no tuvieron parte en esto” — Adriana Reyes

La última vez que habló con él fue el lunes pasado, en su cumpleaños. “Tenía una tarjeta y un peluche de Snoopy para darle”.

Salvador Ramos, ¿quién era el asesino de Texas?

¿Qué dijo el abuelo de Salvador Ramos?

El abuelo reveló que la familia no tenía idea sobre las armas que había adquirido y de las que presumió en redes sociales. Rolando Reyes, de 74 años también afirmó que su nieto había sido un adolescente tranquilo que pasaba la mayor parte del tiempo solo en su habitación.

En declaraciones con ABC News dijo que de haberlo sabido, lo informaba. “No sabía que tenía armas. Si lo hubiera sabido, lo habría informado (...) A veces lo llevaría a trabajar conmigo. No todo el tiempo, pero a veces. El año pasado no fue a la escuela. No se graduó. Intentarías decírselo, pero los niños de hoy en día creen que lo saben todo. Era muy callado, no hablaba mucho.

El joven no vivía con su madre porque tenían ‘problemas’, de acuerdo al abuelo.