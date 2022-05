Joven denuncia que su exnovio la secuestró y le tatuó su nombre en el rostro

Una joven de 18 años en Brasil, acusó a su exnovio de secuestrarla y tatuarle su nombre en el rostro, para marcarla de su “propiedad”.

Tayane Caldas (18) de 18 años, dijo que su expareja, Gabriel Henrique Alves Coelho, la secuestró y la encerró durante el fin de semana, quien la tatuó en la cara.

La joven en entrevista con Globo, dijo que salió de su casa el pasado viernes para ir a un curso, cuando él se le acercó y la obligó a subirse al automóvil con él.

Jovem que teve o rosto tatuado pelo ex-namorado à força se pronuncia e relata horrores: 'Me matou por dentro'; assista https://t.co/dYzJZRDWYn (📸: Reprodução/g1) pic.twitter.com/zxdDiqQOmz — Hugo Gloss (@HugoGloss) May 24, 2022

Ya en casa del sujeto, la amarró e “inmediatamente después de los ataques, me ató los dos brazos y dijo que me iba a tatuar la cara. Lloré, supliqué. Le pedí que no lo hiciera porque destruiría mi vida y él dijo que lo haría de todos modos. Y mientras gritaba, me golpeó. Solo vi el tatuaje hecho después y solo pude llorar”.

Tras percatarse de lo ocurrido, la joven denunció al hecho, con el propósito de que el agresor y eventuales cómplices del joven, pudieran ser aprehendidos.

Luego de que Tayane interpusiera la denuncia, las autoridades brasileñas abordaron al presunto agresor, enviándolo a la cárcel, inicialmente como una medida que responde a la violación de la medida de alejamiento que tenía impuesta contra la joven.