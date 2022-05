Cynthia Viteri reelanza oficialmente su candidatura a la Alcaldía de Guayaquil

Cynthia Viteri anunció oficialmente la tarde de este miércoles 25 de mayo que va por la reelección de la Alcaldía de Guayaquil en las elecciones de febrero 2023. Lo hizo acompañada del Abg. Jaime Nebot, presidente del Partido Social Cristiano (PSC).

Lanzamiento de Candidatura de la reelección por la alcaldía de Guayaquil https://t.co/HPUJaTJeJO — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) May 25, 2022

Viteri llegó al Coliseo Voltaire Paladines Polo a las 15h00 acompañada del exalcalde Nebot, y fue ovacionada por el público que abarrotó las graderías. En el evento están presentes irigentes socialcristianos de todas ciudades y de la provincia.

Cuando tomó la palabra el líder del PSC pronunció un emotivo discurso político en el que explicó que la reeleccion de Cynthia Viteri “se debe a méritos, a la opinión del pueblo y a encuestas”.

Cynthia Viteri.

Explicó, además, que Nicolás Lapentti, quien presentó su candidatura en días pasados, ya no puede ser candidato a la Alcaldía de Guayaquil.

“Hasta hace poco no había ningún aspirante del PSC a la Alcaldía de Guayaquil solo Cynthia Viteri, porque al candidato Nicolás Lapentti la nueva ley le impide ser candidato, porque no nació en Guayaquil y, la última vez que sufragó no lo hizo en Guayaquil. Así que Alcaldesa y futura Alcaldesa a usted nadie le está disputando la Alcaldía dentro del Partido Social Cristiano”, dijo Nebot.