Tus dispositivos inteligentes saben más de ti de lo que crees

Cada vez hay más dispositivos inteligentes en todo el mundo conectados a Internet, pero su presencia ha empezado a afectar a la privacidad de las personas.

En 2021, IoT Analytics predijo que a finales de ese año el número global de dispositivos conectados a Internet de las Cosas (IoT) alcanzaría los 12 mil 300 millones. Además, prevé que para 2025 es probable que haya más de 27.000 millones de conexiones de IoT.

En otras palabras, estos dispositivos están casi en todas partes, aunque a veces ni siquiera nos demos cuenta de su presencia. Podemos encontrarlos en nuestros salones en forma de asistentes inteligentes; en nuestros dormitorios en forma de televisores o interruptores inteligentes; e incluso en la cocina con frigoríficos inteligentes.

Pero no sólo las cosas de la casa se comunican por Internet. Los lugares de trabajo, los centros comerciales y las ciudades también se están volviendo más inteligentes. De hecho, el IoT ya se utiliza ampliamente en el transporte y la logística, la agricultura y la ganadería, así como en la automatización industrial.

Ante la creciente presencia de IoT, los expertos advierten que la ampliación de la conectividad a Internet pone en riesgo la privacidad de las personas, ya que estos dispositivos recogen los datos de los usuarios y los suben a la red, donde pueden ser utilizados por los hackers.

“Cualquier dato privado que se comparta a través de Internet puede ser vulnerable a los hackers en cualquier parte del mundo, y pocos dispositivos de consumo conectados a Internet son muy seguros”, explicó a Metro Roberto Yus, profesor del Departamento de Ciencias de la Computación e Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Maryland (EE.UU.).

Yus también advirtió que los fabricantes suelen prometer que sólo los sistemas automatizados de toma de decisiones y no los humanos tienen acceso a los datos de los usuarios. Pero esto no siempre es así.

Entonces, ¿qué se puede hacer para evitar ser espiados por nuestros dispositivos inteligentes? Según Roberto Yus el primer paso es preguntarse si realmente necesita que todos sus dispositivos sean inteligentes.

“¿Estás dispuesto a dar información sobre ti para poder ordenar verbalmente a tu cafetera que te haga un café?”, concluye el experto con una pregunta.

“Como usuario, es importante tomar una decisión informada entendiendo las compensaciones entre privacidad y comodidad a la hora de comprar, instalar y utilizar un dispositivo conectado a Internet” — Roberto Yus, profesor del Departamento de Ciencias Informáticas e Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Maryland, EE.UU

¿Cómo nos espían los dispositivos inteligentes?

Roberto Yus lo explica a Metro:

-Las cámaras de seguridad y los asistentes inteligentes son, en definitiva, cámaras y micrófonos en tu casa que recogen información de video y audio sobre tu presencia y actividades.

-Cosas como los televisores inteligentes utilizan cámaras y micrófonos para espiar a los usuarios.

-Las bombillas inteligentes registran el sueño y el ritmo cardíaco.

-Las aspiradoras inteligentes reconocen los objetos de la casa y mapean cada centímetro de la misma.

-Algunos routers Wi-Fi pueden recopilar información sobre la ubicación de los usuarios en el hogar e incluso coordinarse con otros dispositivos inteligentes para detectar movimientos.

Consejos para los consumidores de dispositivos IoT de The Online Trust Alliance:

-Aprenda a ‘comprar de forma inteligente’ los dispositivos conectados.

-Actualice sus dispositivos y sus aplicaciones.

-Activar una encriptación fuerte.

-Deje de reutilizar las contraseñas.

-Revise la configuración de privacidad de sus dispositivos y sus aplicaciones.

-Utiliza una contraseña segura.

-Apague el dispositivo o desconéctelo de Internet cuando no lo utilice.

-Toma medidas para que tu red doméstica sea más segura.

Entrevista

Roberto Yus,

profesor del Departamento de Ciencias de la Computación e Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Maryland, EE.UU.

P: ¿Cuáles son los peligros para la privacidad de tener dispositivos inteligentes en casa?

- Los dispositivos inteligentes recogen una amplia gama de datos sobre sus usuarios. Incluso limitar el acceso a los datos personales a los sistemas automatizados de toma de decisiones puede tener consecuencias no deseadas. Cualquier dato privado que se comparta a través de Internet podría ser vulnerable.

P: ¿Qué dispositivos inteligentes recogen más información sobre nosotros?

- Es difícil saber cuánta información sobre nosotros recoge un dispositivo inteligente concreto a partir de sus políticas de privacidad. Los estudios han demostrado que los consumidores no pueden leer, entender o utilizar la información de las políticas de privacidad de las empresas. Sin embargo, hay diferentes fuentes independientes, como Privacy Not Included de Mozilla, que analizan los dispositivos inteligentes y elaboran listas con los dispositivos inteligentes más “escalofriantes”.

P: ¿Cómo pueden protegerse los usuarios?

- Como usuario, es importante tomar una decisión con conocimiento de causa, entendiendo las compensaciones entre privacidad y comodidad a la hora de comprar, instalar y utilizar un dispositivo conectado a Internet. Si tiene un dispositivo inteligente, puede tomar medidas para protegerlo y minimizar los riesgos para su privacidad. La Comisión Federal de Comercio (Ed. -Agencia independiente del gobierno de los Estados Unidos) ofrece sugerencias sobre cómo asegurar sus dispositivos conectados a Internet. Dos pasos clave son actualizar el firmware del dispositivo con regularidad y revisar su configuración y desactivar cualquier recopilación de datos que no esté relacionada con lo que usted quiere que haga el dispositivo. Si no estás seguro de comprar un dispositivo conectado a Internet, averigua qué datos captura y cuáles son las políticas de gestión de datos del fabricante a partir de fuentes independientes. Por último, pero no por ello menos importante, puedes pararte a reflexionar sobre si realmente necesitas que todos tus dispositivos sean inteligentes.