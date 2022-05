¿Quién era Jaime Fernando Villagómez Fayad, el hombre asesinado en Samborondón?

Hay conmoción en el país tras el asesinato de Jaime Fernando Villagómez Fayad. El hombre de 32 años se encontraba con su novia y amigos cuando unos sujetos descargaron nueve tiros en el recinto Buijo Histórico, del cantón Samborondón. En un sitio muy recurrido por los ecuatorianos, un hombre vestido de blanco lo asesinó.

Villagómez no presentaba antecedentes penales y se conoció que en 2016 obtuvo su título de ingeniero de administración de empresas, según consta en la Senescyt. Además, trabajaba en una compañía de telecomunicaciones y era rescatista de animales. Ese viernes se encontraba celebrando su ascenso de su trabajo.

Las imágenes que dejó este asesinato son desgarradoras: su novia envuelta en sangre abrazando a su novio, con gritos desgarradores pidiendo ayuda.

Andan pendientes de que Glas regrese a la cárcel, mientras el país se desangra por los asesinatos. No hay lugar en Ecuador donde se esté seguro. En el Buijo Histórico se necesitaba a Fotto 2.0 Pablo Arosemena y no estuvo porque había que ser Figuretti donde Glas. pic.twitter.com/XcBQQqJyZs — Alma Mía La Única (@AlmaMiaEcu) May 22, 2022

Por su parte, el coronel Neycer Mazón, comandante de distrito Samborondón, explicó en rueda de prensa que no se trató de un robo sino de un asesinato selectivo. Indicó que los sicarios llegaron a las 23:00, pero reveló que ellos ya se encontraban en el restaurante esperándolo.

“Cuando ocurrió el hecho, la víctima y sus acompañantes estaban comiendo. No se trató de un robo porque no se les llevaron nada. Familiares del fallecido indican que él no tenía problemas con nadie y que desconocen las causas que provocó su asesinato”, dijo el oficial.

Con este crimen suman 8 las muertes violentas ocurridas en Samborondón, cantón del Guayas, que junto a Guayaquil y Durán, conforman la Zona 8, en donde en los cinco primeros meses del año se han registrado 534 asesinatos.

Amigos del joven asesinado solicitaron al presidente Guillermo Lasso encontrar al responsable de la muerte y que el caso no quede en la impunidad.

Lo hicieron a través de la página Change.org para que la ciudadanía pueda firmar virtualmente. Al momento, más de 6.700 personas han respaldado la iniciativa y están a punto de conseguir la meta de 7.500.

Porque ya tocamos fondo! Urge encontrar al asesino de Jaime Villagomez Fayad y darle la pena maxima @MinInteriorEc @PoliciaEcuador @CJudicaturaEc @FiscaliaEcuador - ¡Firma la petición! https://t.co/YvdeXrVjTa vía @ChangeorgLatino — Cristian Castelblanco (@ccastelblanco) May 23, 2022

“Exigimos pena máxima para el asesino, la ciudadanía está cansada de tanto crimen y violencia. No vamos a tolerar que este acto cobarde quede impune”, reza el mensaje dirigido al mandatario.