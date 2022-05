Presidente Guillermo Lasso reconoció las fortalezas y debilidades de su primer año de mandato

Casi dos horas duró la intervención del presidente Guillermo Lasso en su primer informe a la nación. Este 24 de mayo el primer mandatario del Ecuador resaltó su trabajo respecto a salud y en reducir el déficit fiscal.

Lasso destacó el consenso al cual le invitó la máxima autoridad de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. El presidente ratificó y reconoció que durante este primer año no mantuvo una buena relación con el Legislativo, pero instó a mejorar este trabajo en beneficio del pueblo ecuatoriano.

Presidente Guillermo Lasso

“Un pueblo no construye un futuro haciendo y deshaciendo. Un pueblo construye su futuro a través de grandes consensos mayoritarios. Esta tarea necesita el compromiso de todos. Todos tenemos que hacer lo imposible por sumar y así construir el país de oportunidades que nuestros ciudadanos esperan”.

La vacunación fue la base de su discurso. Para Lasso el salvar vidas fue su gran victoria y con ello ha permitido trazar una reactivación económica. De igual manera, puntualizó el incremento de la inversión en educación, salud y obras públicas.

Presidente Guillermo Lasso

A la par, enfatizó en potenciar el turismo en el Ecuador con la conservación de áreas protegidas. “Hoy el mundo tiene una nueva moneda, y no me refiero a las criptomonedas, me refiero a la biodiversidad y este gobierno la va a aprovechar”.

El presidente fue contunden al visualizar futuro prospero para el país donde la producción del petróleo sea mayor, los acuerdos comerciales con países estratégicos crezcan y la situación sanitaria y laboral sea cada vez más óptima.

“Estamos trabajando en grandes proyectos como las vías Cuenca – Molleturo – Naranjal; Ambato – Baños – Puyo; Descanso – Gualaceo – Paute; Lago Agrio – Coca; Ambato – Guaranda – Babahoyo. Se vienen ambiciosos proyectos como las autopistas Quito – Guayaquil, y Cuenca – Guayaquil”.

Presidente Guillermo Lasso

“No solo hay que vender más, hay que venderlo mejor. Luego de 14 años estamos vendiendo nuestro petróleo a las refinerías internacionales”.

“Hoy nuestro portafolio de inversiones se ha ampliado hasta 39 mil millones de dólares. Esto no hace más que reafirmar que nuestro Ecuador es un país de oportunidades”.

Seguridad

Uno de los principales puntos débiles de este Gobierno fue lo que dejó para el último en su informe. Esta problemática lo vio desde su posición de mandatario y ciudadano.

“Entiendo el temor que siente cada familia, en cada barrio, en cada negocio popular. Al igual que ustedes a mí me indigna lo que sucede”.

Presidente Guillermo Lasso

Pero fue tajante al señalar que lo que vivimos son reacciones de estas agrupaciones que vulneran la tranquilidad del ciudadano de a pie. “Lo que hoy vivimos es una reacción a una nueva actitud en la aplicación de la ley. En el pasado le cedieron mucho espacio al hampa. La actitud de este Gobierno no va a cambiar”.

Asimismo descartó que existirán posibles tratos con estos grupos delictivos. Lasso se mostró contundente al puntualizar que la tranquilidad ciudadana no se negocia.

“Estoy consciente que este año hemos visto escenas indignantes. El camino por delante seguirá siendo duro, pero así es el camino del éxito. Muy pronto la ciudadanía sentirá los resultados”.

Finalmente, Guillermo Lasso – lució afectado por su problema de salud a la hora de caminar – invitó a tomarnos de la mano y luchar por cruzar un puente donde encontraremos un país más inclusivo y con oportunidades para todos.

“Reitero aquí lo que dije hace un año. Yo no he venido a saciar el odio de pocos sino el hambre de muchos”.