Estefanía Álvarez, Reina de San Francisco de Quito, lanza su proyecto “Juntas por tu futuro”

Las mujeres quiteñas han sufrido desigualdad en el acceso a educación y empleo, esto ha conllevado a que sus recursos económicos sean inferiores siendo muchas de ellas cabezas de hogar, buscando alternativas para salir adelante.

Vivimos en un mundo donde la tecnología ha brindado un sinnúmero de oportunidades y beneficios para los negocios, sin embargo, al no tener acceso a una educación digital, no existe un uso adecuado de las mismas y no se generan formas de comercialización.

Es por este motivo que, Estefanía Álvarez, Reina de San Francisco de Quito, realiza el lanzamiento de su proyecto JUNTAS POR TU FUTURO, el cual se basa en potenciar emprendimientos de mujeres en situación de vulnerabilidad o cabezas de hogar, a través de la tecnología y capacitación, y así lograr que sus emprendimientos sean sostenibles en el tiempo.

El proyecto tiene dos fases: la primera es potenciar emprendimientos existentes que no han logrado despegar por diversos motivos. Para lo cual se encuentra trabajando desde enero en Atucucho, barrio del norte de Quito, donde viven más de 120 familias que tienen algún familiar con discapacidad.

Desde el año 2016 algunas personas voluntarias, interesadas en brindarles apoyo y procurando que puedan cuidar bien a sus familiares sin tener que salir a conseguir empleos, iniciaron la capacitación a 20 mujeres en tejido y así se desarrolló ATUKPI, emprendimiento de tejidos a mano. Iniciaron tejiendo ropa para bebés y hoy, gracias al apoyo de Estefanía y la Fundación Reina de Quito, sale al mercado con carteras artesanales tejidas a mano en trapillo.

Se ha realizado un trabajo colaborativo incorporando también a la plataforma digital La Vasija para la venta de los productos al por mayor y menor, el Club de Marketing de la Facultad de Administración de la Universidad Católica con el apoyo en la comunicación y publicidad, la AEI Alianza por el Emprendimiento y la Innovación con asesoría en la calidad y comercialización.

Este trabajo ha permitido contar con una nueva colección con el rediseño del producto, su imagen, empaque y comunicación. Este proceso podrá ser replicado en otros emprendimientos que requieran de un apoyo para lograr los resultados esperados en ventas.

La segunda fase del proyecto es la capacitación en diferentes temas que permitan contar con emprendimientos exitosos que se iniciará también en el barrio de Atucucho, con el apoyo de la Red de Mujeres Líderes Asolíder. La meta es realizar la capacitación en unos 10 barrios emprendedores.

El lanzamiento del proyecto JUNTAS POR TU FUTURO se realizará el jueves 26 de mayo, a las 10h30 en el Hotel Ibis ubicado en Av. Diego de Almagro E8-19 y Belo Horizonte.