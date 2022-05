¿Trabajaste en feriado? Esto deben pagarte

Muchos tuvieron la “mala suerte” de trabajar este feriado ya que al sector económico que pertenecen no podía paralizar sus actividades por lo que necesitan de personal presente. Si eres uno de ellos que vivió los días de descanso obligatorio (no recuperable) a través de las historias de Instagram de tu mejor amigo, te contamos que no todo es malo.

El artículo 47 del Código de Trabajo establece que la jornada máxima de trabajo será de ocho horas. Por lo que se consideran horas extraordinarias las que se realicen los fines de semana y días feriados o festivos.

Pago por trabajar un feriado (Jose Luis Pelaez Inc/Getty Images)

Para calcular cuánto deben pagarte debes seguir los siguientes pasos

Calcula el valor que ganas por hora normalmente; divide tu salario básico por las horas laborales (240).

El resultado de esta división multiplícalo por dos.

Ahora, múltipla el valor total por las horas trabajadas.

La misma operación replícala por cada día laborado.

Es decir, si ganas el salario básico (USD 425), el monto que deben pagarte por hora durante este feriado es de USD 3,54.

Pago por trabajar un feriado (Anthony Bradshaw/Getty Images)

Próximos feriado en Ecuador