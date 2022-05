Mensaje de Jorge Glas antes de entregarse: “Regreso a la cárcel y volveré a salir”

Jorge Glas se entregó a las autoridades que lo esperaban afuera de su casa en Guayaquil, luego de conocer sobre la revocatoria de habeas corpus otorgado en abril que permitió su salida de prisión.

[ ¿Qué dice la sentencia que revoca el habeas corpus de Jorge Glas? ]

Antes de ser detenido envío un mensaje a sus amigos y “enemigos”.

“Compañeros y ciudadanos, una vez más, regreso a prisión. Lo dije una vez y lo digo de nuevo, Glas no huye, creo que ya lo he demostrado. El exceso de la infamia se ha impuesto. Regreso a la cárcel y volveré a salir. Un abrazo a mi familia, mis amigos, a los militantes y a los que no son y que saben que lo que están haciendo en mi contra es una verdadera infamia que ya no tiene antecedentes en la historia (...) Regreso a la cárcel con mucho dolor para mi familia, pero como parte de mi lucha personal y de un proyecto político que es historia viviente”.

— Jorge Glas