¡Cuidado! El reto “ladra a tu perro” puede ser muy peligroso

Los perros son conocidos como el mejor amigo del hombre, pero muchas veces el hombre no es recíproco con esa lealtad. En tiempos de retos virales y videos de tendencia se han impuesto desafíos nada aconsejables, como el llamado #barkatyoutdog.

El reto consiste en grabarse mientras se ladra muy fuerte a la cara del perro. Lo que pretende ser graciosa es la reacción de la mascota, que siempre reaccionará muy extrañado y confundido por lo que hace su dueño.

En apariencia, los videos de este reto son cómicos e inofensivos, pero de fondo, según expertos en comportamiento animal, el juego no es nada divertido para los perros.

Los peligros

“Busquen mejores formas de divertirse con su perro, como iniciar el juego con un juguete o pedirle un truco lindo. Creo que solo necesitamos alentar a las personas a hacer mejores tendencias”, sentenció Cathay Madson, entrenadora de en Preventive Pet.

Como se sabe, el reto que se encuentra con el hashtag #barkatyoutdog, que acumula más de 156 millones de vistas solo en TikTok. La experta explica que los perros entran en una seria confusión al escuchar que su dueño ladra fuerte muy cerca de ellos.

Lo más peligroso que puede suceder es que en respuesta a ese estímulo tan confuso el perro intente defenderse y decida morder, o cambie su vinculación afectiva con su dueño. “Por lo que he visto, la mayoría, simplemente, no sabe qué hacer con eso. Ellos saben que no somos perros, así que, probablemente, esté como ‘¿qué estás haciendo?’ pero, cuando los perros ladran, ladrar puede significar muchas cosas”, citó El Comercio.

“Ojos de ballena”

Madson explicó que una señal común en casi todos los videos que ha visto es que los perros ponen “ojos de ballena”, un término que significa que se puede ver el parea blanca del ojo, el área que se conoce como la esclerótica. Esta reacción es una clara señal de estrés, miedo o ansiedad.

“Si una persona les ladra, puede decirles ‘tienes que alejarte de mí’, por lo que huyen. Puede que sientan miedo porque no saben qué hicieron mal, pero me dijiste que retrocediera”, explicó la entrenadora. Es claro que el juego solamente es divertido para el que lo graba y para quienes reproducen el material con el fin de reírse, pero el protagonista del reto, el perro, solo se lleva una mala experiencia, por lo que no se descarta que este tipo de desafío entre en la categoría del maltrato animal.

