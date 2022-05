Fiscal Juan Carlos Izquierdo se reincorpora a sus funciones luego de su suspensión por caso Naomi Arcentales

El fiscal Juan Carlos Izquierdo ya se reincorporó a sus funciones en Manta, Manabí. El funcionario era la pareja de la modelo Naomi Arcentales, quien murió en un departamento del hotel Poseidón en diciembre de 2021 y días después se viralizaron imágenes donde el funcionario agredía físicamente a su pareja.

El pasado 12 de diciembre de 2021, Izquierdo fue el que encontró sin vida el cuerpo de Naomi, en el departamento donde vivían juntos, en el piso 13 de un edificio en Manta.

De información preliminar se determinó que se trataba de un suicidio, pero Fiscalía dispuso la ejecución para investigar si se trató de un femicidio.

Hoy como si nada, el principal sospechoso del asesinato de Naomi. Regresa a sus funciones de Fiscal. Con todas las facultades para entorpecer la verdad.

Por su parte, los familiares de Naomi acusan al fiscal de ser el autor de la muerte y denunciaron que detrás de la muerte hay un historial de “maltrato y violencia de género” por parte de su expareja.

Juan Carlos Izquierdo retomó sus funciones como Fiscal en el cantón #ElCarmen. El funcionario publicó en su cuenta personal una foto de actividades que ya realiza. El Consejo de la Judicatura lo suspendió en el mes de enero tras la publicación de un vídeo donde agredía a Naomi A.

El pasado 18 de diciembre de 2021, salió a la luz un video donde Juan Carlos Izquierdo golpea a Naomi en la entrada del edificio donde vivían. Al siguiente día de viralizarse la grabación, es decir, el 19 de diciembre, el Consejo de la Judicatura lo suspendió del cargo como una medida preventiva mientras el CJ investigaba las posibles infracciones disciplinarias de su competencia.

Este lleva causas de violencia de género y sigue trabajando como si nada.

Luego de su suspensión, el fiscal convocó a una rueda de prensa en Guayaquil, donde aseguró que no asesinó a su novia. “Yo no maté a Naomi. Yo no soy un asesino (…) Me encuentro tranquilo, más allá de ser sospechoso en esta causa”, señaló.

En abril de este 2022, el Pleno del Consejo de la Judicatura revocó la medida preventiva de suspensión de sus funciones y por medio de sus redes sociales, Izquierdo dio a conocer que se reincorporó al cargo.

El fiscal fue el encargado de ordenar el levantamiento del cadáver de un hombre en el sector Ciudadela Perdida en Portoviejo. En redes sociales se viralizaron las imágenes del fiscal en la reincoporación a sus funciones, reseña el medio local El Diario.