En video, Glas dice que Fernando Villavicencio es agente de la CIA

Tras la publicación de un video donde aparece el expresidente de la República, Jorge Glas, en una conversación con el director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), José Luis Cortázar, toparon el nombre del actual asambleísta, Fernando Villavicencio.

La grabación fue una cámara oculta de Cortázar en febrero de 2014, desde el salón de la Vicepresidencia, donde Jorge Glas le pide al titular de la ARCH ventas irregulares de combustibles y explosivos. Además de indicarle que no deje nada por escrito, porque luego podrían apresar al presidente Rafael Correa.

“No las hagas por escrito, porque después de 10 años con eso van a meter preso al Presidente. No ves que el Comité lo preside el Presidente”, enfatizó Glas. El vicepresidente también reiteró: “entonces tienes que tener mucho cuidado. No puedes actuar así, tienes que decirme y hacemos una reunión”.

En una parte de la conversación, Glas también hizo una advertencia a Cortázar sobre el actual legislador Fernando Villavicencio. “Yo estoy convencido que Villavicencio es agente de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos)”, dijo Glas, al calificarlo como “un tipo sindicalista de Petroecuador”.

Este pedido de Glas a Cortázar se dio porque el titular de la ARCH había conformado una comisión que determinó que el pago que recibiría el Gobierno por cada barril de petróleo que eran extraídos de los campos petroleros Shushufindi-Aguarico y Libertador-Atacapi, no estaba bien calculado, perjudicando al Estado ecuatoriano.

En el 2012, el Gobierno de Correa había entregado a los consorcios Shushufindi S.A y Pardaliservices la coadministración de esos campos, por una vigencia de 15 años.

Fernando Villavicencio investigará

Luego de que se viralizara este video, el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, anunció en su cuenta de Twitter que iniciará una investigación.

“Solicité a Petroecuador información relativa a las políticas de comercialización de combustibles en la frontera norte y la negociación de los contratos de Shushufindi y Libertador”.

URGENTE| He decidido abrir una investigación respecto a las revelaciones del portal @CodigoVidrioEc Solicité a Petroecuador información relativa a las políticas de comercialización de combustibles en la frontera norte y la negociación de los contratos de Shushufindi y Libertador. — Fernando Villavicencio Valencia (@VillaFernando_) May 18, 2022

El portal Código Vidrio reveló un video en el que aparece Glas y Cortázar hablando sobre la venta irregular de explosivos y combustibles en las provincias fronterizas. En aquel entonces, el movimiento oficialista Alianza PAIS buscaba captar votos en la campaña electoral, por lo que Glas explícitamente le pidió a Cortázar que eliminara las restricciones para la comercialización de explosivos para los mineros, así como la relajación de reglas para la venta de combustibles, porque “está perdiendo la Amazonía”.

En esos comicios del 2014, el movimiento oficialista perdió las alcaldías de Quito, Guayaquil, Cuenca, entre otras importantes ciudades.