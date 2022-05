Jefferson Rescata denunció que fue amenazado de muerte hace dos semanas

A Jefferson Rescata lo conocen en su provincia como un actor voluntario que aporta en procesos de esterilización, vacunación y alimentación de animales callejeros.

Hace aproximadamente dos semanas, el joven alertó en su cuenta de Instagram que supuestamente habría recibido amenazas de muerte mediante mensajes de WhatsApp.

“Yo nunca he hablado de nadie y mucho menos me he metido con alguien. Son 3 años ya de acoso de esta familia entera y cercanos. Están cruzando otro límite. Nadie en su sano juicio amenaza a mi hijo ni tampoco le dice a un bebé de 10 meses delincuente”, escribió el pasado 26 de abril como descripción de un video.

Además, el ‘influencer’ señaló que existen personas que lo han tildado de ladrón, estafador, mentiroso y mafioso, sin que exista ningún proceso penal en su contra, precisó.

El vehículo del reconocido ‘influencer’ manabita, Jefferson Rescata, recibió varios impactos de bala, en los exteriores de la fundación de bienestar animal que dirige el también rescatista, indica un informe policial.

El hecho fue registrado en el sector San Juan de Manta, provincia de Manabí, el jueves 12 de mayo de 2022. La Policía llegó hasta el lugar para recoger los indicios sobre este acto de violencia.