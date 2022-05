IESS se pronuncia ante caída de sistema y falta de atención de los afiliados

Pacientes no pueden ser atendidos y hay largas filas en hospitales del IESS de varias ciudades del país como, Quito, Guayaquil y Cuenca. La salud no puede esperar, hay pacientes con intensos dolores que no han recibido la atención que se merecen.

Usuarios reportaron problemas desde la tarde del jueves 12 de mayo y hasta hoy a las 10:00, aproximadamente, la institución emitió un comunicado donde informa que se trata de una falla leve en el servidor del sistema AS-400 que afectó momentáneamente y trabajan por restablecer el servicio en las próximas horas.

Lamentablemente la salud y las emergencias no esperan, varios usuarios han tenido que llevar a su familiares a clínicas privadas para poder ser atendidos, pero no todos pueden hacerlo.

También menciona que en las áreas de emergencia, hospitalización, cirugía y laboratorio de las unidades médicas se utilizarán mecanismos alternativos para la atención de los pacientes.

Los turnos programados para consulta externa de este 13 de mayo, serán reagendados.

Los turnos programados para consulta externa de este 13 de mayo, serán reagendados.

Usuarios molestos y afectados por la atención del IESS. En redes sociales se han viralizado videos de cómo está la situación en vatios centros de salud.

🔴#ATENCIÓN | Reportan una larga fila para sacarse sangre en el Hospital del IESS de #Cuenca. Además, señalan que el sistema está caído.

Reportan una larga fila para sacarse sangre en el Hospital del IESS de Cuenca. Además, señalan que el sistema está caído.