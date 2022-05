Si en este 2022 uno de tus principales objetivos era aprender nuevos deportes o dominar un instrumento musical y no has tenido la oportunidad de hacerlo por falta de oportunidad o economía, ahora con la siguiente oferta no tendrás excusas. El Municipio de Quito abrió un abanico de oportunidades para todo grupo etario

En el parque Cumandá te brindará una oferta de laboratorios educativos de arte y deporte (Ciclo 1). Se ofertarán programas de tenis de mesa, yoga, danzas urbanas, danza aérea, teatro, fotografía, quichua, fútbol, parkour, skate, música, artes plásticas y breakdance.

Estudia yoga, break dance, quichua y teatro gratis en Quito (Peathegee Inc/Getty Images/Tetra images RF)

Los cursos como tal se ejecutaran de lunes a sábado con horarios que van desde las 7:30 a 17:00; la mayoría se brindarán por la tarde.

¿Cómo puedes inscribirte?

1. Revisar la oferta y los horarios en: https://drive.google.com/file/d/1HH1r-_Br7z0xuuUKKcHQQT8gzYanEP_n/view?usp=sharing

2. Seleccionar el laboratorio de arte o deporte que le interese

3. Completar el formulario: https://forms.gle/UuhEUekqn7ZiYmhBA

4. Entregar el formulario y compromiso firmado en las oficinas de coordinación de Cumandá hasta el martes 17 de mayo en los horarios de 08:00 hasta las 17:00, este último paso será la evidencia para reservar el cupo.

Estudia yoga, break dance, quichua y teatro gratis en Quito (MoMo Productions/Getty Images)

Finalmente, los participantes deben tomar en cuenta que las actividades iniciarán el próximo martes 17 de mayo según el horario elegido y que el ciclo finalizará el 30 de junio.

Estas propuestas tienen el propósito de generar espacios en los cuales a través de la educación no formal la ciudadanía tenga acceso al uso de los espacios públicos de la capital.