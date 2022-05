“Ya es hora de partir a ese lugar que deseo”: Joven se despidió de todos por Facebook y luego se quitó la vida en Los Ríos

“Ya es hora de partir a ese lugar que deseo ir (...) nadie tendrá la culpa que me pase. Esta vez, mi decisión fue tomada por mí mismo. Unos se alegrarán y otros estarán tristes”. Es parte de una publicación de despedida que hizo un joven de 22 años en Facebook antes de quitarse la vida. Se trata de José Andrés Salavarria, oriundo de Ventanas, provincia de Los Ríos.

La publicación en la referida red social la hizo ayer, pasadas las 14:30. En ella dejó fotos de sus amigos y familiares que estuvieron con él en momentos importantes. Se despidió de todos, hasta de sus exparejas. Dedicó unas palabras a su madre, a quien le pidió dejara el rencor con su padre.

También a sus hermanas, hermanastro, tíos y abuelos. Les agradeció por haberlo apoyado en sus estudios. “He tenido problemas familiares y tomé decisiones que no me convenían en la vida (...) En mi decisión, nadie es responsable eso. De una lo quiero dejar claro”, se lee.

Por otro lado mencionó que nadie sabe de su vida y que ha tenido de todo tipo de trabajos: vendedor de gas, de legumbres, y hasta de computadores. Reveló por otro lado que estaba cercano a cumplir año, el 21 de junio.

Habló que vivió desamores de chicas. “Entendí que no todas ustedes son iguales”. Se describió como un chico simpático y que le gustaba hacer cosas, trabajar y dar detalles en lo momentos especiales. Ama reír, que es celoso y a veces serio sin dejar de divertirse.

“Las cosas se acaban pronto. Qué más me queda que seguir mi camino. Mi camino es ir lejos y no volver a un lugar que vaya a sufrir” y que preferiría “un lugar que me vayan a dar amor y una familia que me quiera tal como soy”.

De acuerdo con el medio de Los Ríos, Al Día, el joven habría estado pasando por problemas sentimentales tras una ruptura amorosa. “Se suicidó tomando una sustancia tóxica (...) utilizada para matar ratas”.

Añaden que un amigo de él fue quien encontró en el domicilio y pidió ayuda a un vecino para llevarlo hasta una casa de salud. Sin embargo, los doctores confirmaron que el joven no tenía signos vitales.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado hasta la morgue de Ventanas para las diligencias respectivas.

Cifras

En septiembre de 2021, el ECU 911 informó que los suicidios en Ecuador aumentaron entre enero y agosto de este año un 17 %, en relación al mismo periodo del año anterior.

Las provincias con el mayor índice de suicidios son Guayas (cuya capital es Guayaquil) con el 24%; Azuay con 11%; El Oro con 8%, y Pichincha (Quito) y Manabí con el 6%, respectivamente.

El “Día Mundial de Prevención del Suicidio 2021″, las autoridades de Salud lanzaron el “Manual de cuidadores comunitarios en prevención del suicidio”, en formato digital e interactivo, que busca reconocer la importancia de la salud mental y prevenir las muertes por suicidio.

Dentro del manual se pueden encontrar estrategias de prevención mediante la identificación de factores de riesgo, además recoge tácticas de ayuda y acompañamiento a familiares de personas fallecidas por suicidio.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el suicidio es la segunda causa principal de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años en el mundo.

Para Adrián Díaz, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio es una cuestión de salud pública, que “toma más relevancia ahora que estamos atravesando una pandemia”.

“Casi el 80 % de los suicidios en la región son cometidos por hombres. Quizás la explicación es que las mujeres tienen más redes de contención, de cuidado y autocuidado”, valoró Díaz, al abogar por la necesidad de “focalizar las acciones para que los hombres podamos generar estas redes”.

con información de EFE