“Nos quieren matar a todos”, denuncia privado de libertad de la cárcel de Santo Domingo

“Esta nota se volvió a prender nuevamente aquí (cárcel de Santo Domingo), nos tienen rodeados y dicen que nos van a matar, pide ayuda la policía”, es el pedido de auxilio de un privado de libertad de mediana seguridad de la cárcel de Santo Domingo a su hermano en horas de la mañana de este 11 de mayo.

Nuevamente los presos de máxima seguridad que pertenecen a la banda criminal de Los Lobos y su grupo disidente R7 se están enfrentado por lo que los PPL de mediana seguridad y mínima se han refugiado en los techos y piden ayuda para evitar ser asesinados.

#ÚLTIMO Nuevamente se encienden las alarmas en la cárcel de #SantoDomingo. Reos aparecen y aseguran que PPL de máxima se han tomado los pabellones de mediana seguridad.

Paúl tiene a su hermano en este centro penitenciario y contó a este Diario que el motín comenzó a las 10:34 cuando los PPL de máxima seguridad se tomaron el pabellón de mediana y les indicaron que les van a asesinar. “Mi hermano me llamó y me dijo que les han dicho que están rodeados y que les van a matar a todos”, contó consternado por lo sucedido pues indicó que han pasado 45 minutos y su hermano ya no le contesta las llamadas.

Por su parte, el SNAI informó que se activaron los protocolos de seguridad con policías y militares, ante los recientes disturbios. “Mi hermano no pertenece a ninguna banda delincuencial y me dijo que están matando al que es y que no es”, dice Paúl.

#URGENTE I Se activaron inmediatamente los protocolos de seguridad, con las instituciones a cargo @PoliciaEcuador @FFAAECUADOR, ante alerta de incidentes en el #CPLSantoDomingo N°1.



Noticia en desarrollo

Su hermano sobrevivió al motín del pasado 9 de mayo ya que se escondió en su celda y debajo de su cama pero indicó que no muchos tuvieron la suerte, incluido algunos de sus compañeros de celda, quienes sí fueron asesinados pese a que no formaban parte de estas bandas criminales.

Los presos de ambas bandas son los responsables del amotinamiento en la cárcel de Turi que dejó 21 muertos y la del 9 de mayo que dejó 44 fallecidos y más de 220 fugados. De ellos, la Policía ha logrado recapturar a 203. El Gobierno ofreció una recompensa de hasta $5.000 por información real sobre los privados de libertad que se escaparon.