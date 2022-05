Cada vez más cerca: detectan primer caso de misteriosa hepatitis infantil en Argentina

Durante la jornada de este miércoles se confirmó el primer caso de la extraña hepatitis infantil en Argentina.

La información la entregó el Ministerio de Salud del vecino país, que precisó que se trata de un niño de ocho años internado en el Hospital de Niños de zona norte de la ciudad de Rosario, en Santa Fe.

El martes pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) notificó la existencia de 228 casos de hepatitis infantil de origen incierto en al menos 20 países, casi el doble de los reportados hace 10 días.

Los síntomas de la misteriosa hepatitis

El síndrome clínico entre los casos identificados es la hepatitis aguda (inflamación del hígado) con enzimas hepáticas marcadamente elevadas. Muchos casos tienen síntomas gastrointestinales, como dolor abdominal, diarrea y vómitos, que precedieron a la presentación de la hepatitis aguda grave, y de niveles elevados de enzimas hepáticas (aspartato transaminasa (AST) o alanina aminotransaminasa (ALT) superiores a 500 UI/L) e ictericia.

La mayoría de los casos no presentaban fiebre. Los virus comunes que causan la hepatitis viral aguda (virus de la hepatitis A, B, C, D y E) no se han detectado en ninguno de estos casos. Según la información disponible actualmente, no se han identificado como factores los viajes internacionales o los vínculos con otros países.