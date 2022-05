El periodista Eduardo Andino salvó a un joven que intentaba lanzarse de un puente en Ambato

El periodista deportivo, Eduardo Andino, salvó la vida de un joven que intentó lanzarse de un puente en Ambato. El comunicador contó los hechos, cómo las circunstancias se dieron para llegar al lugar y momento. Además, mencionó que quiere encontrarlo para extenderle su mano.

Esto ocurrió hace varios días, el 30 de abril, tras el partido Técnico Universitario vs. Aucas. Luego del juego, junto con su compañera Johana Calderón salieron a buscar comida, eran aproximadamente las 22:10.

“Fuimos a cuatro restaurantes y por esas cosas de la vida en ninguno nos pudieron atender. Por ello, decidimos irnos y buscar algo en una gasolinera. Habíamos emprendido el viaje cuando al pasar por un puente me fijo que alguien estaba cruzando su pierna con intenciones de saltar al vacío. Mi reacción fue inmediata: detener el auto, bajarme y comprobar qué pasaba”. — Eduardo Andino

Escuchó que el chico de unos 18 a 20 años, aproximadamente lloraba y se recriminaba por no atreverse, mientras él le gritaba que no lo haga. También contó que pasaban varios autos, pero solo dos decidieron parar y bajarse.

“A uno de ellos le entregué mi celular para que explique al ECU 911 en donde estábamos, mientras intentaba persuadirle al joven que no lo haga. Poco a poco me iba acercando con el miedo de que eso lo asuste más y se termine lanzando. Sin embargo, sabía que era -quizás la única opción-. Fue entonces cuando en un momento el chico miró al vacío, decidí lanzarme a su espalda y jalarlo para atrás. Ambos caímos al piso mientras la gente se acercaba. El joven, desconsolado, me pedía que le deje morir” — Eduardo Andino

El periodista contó que el chico repetía que su vida no tenía sentido y Edu lo abrazó. “Le dije que mi madre había muerto años atrás. Eso fue peor, al menos de momento, pues me comentó que la suya también y que era una de las razones por las que quería quitarse la vida”.

Bueno, luego de un par de días de lo ocurrido y agradecido por sus mensajes, voy a compartir lo sucedido tras el partido entre TU vs Aucas:

Luego del juego salimos con mi compañera @johacalderon11 a buscar un lugar donde comer en Ambato 🧵 ⤵️ https://t.co/BWeiVe6iMG — Edu Andino (@eduandinoe) May 3, 2022

Otras de las razones de la tristeza que lo invadía fue porque se había quedado sin trabajo, no había aprobado el examen para entrar a la universidad, le habían echado de su casa y su mejor amigo se había metido con su novia, contó Andino.

El periodista confesó en sus redes que no ha podido olvidar al joven, lo qué pasó e hizo énfasis en la importancia de la salud mental.

“Lamentablemente nos hemos convertido (en gran parte) en una sociedad egoísta, superficial y muy injusta. No salimos del metro cuadrado que nos rodea y “el otro” parece importarnos poco y nada. Pero también hay cosas positivas. La más importante haber podido salvar la vida de un joven a quien quiero encontrar, pues quiero extenderle mi mano. Quizás lo primero que necesita es ser escuchado y también que sepa que muchos hemos pasado por crisis similares, de las que con ayuda se sale”.

Finalmente agradeció a las cinco personas que también ayudaron, y agradeció a su madre, “a ella le atribuyo gran parte de lo que sucedió la noche del 30 de abril”.

También dio las gracias por los mensajes recibidos haciendo una invitación para que prime el respeto.

Otro aspecto q destaco son lo múltiples mensajes recibidos: “No pensamos igual, no comparto tu ideología, no t conozco” o incluso “no me caías bien”, pero q "bueno que ayudaste a alguien". Y sí amig@s, seguramente tendremos diferencias d pensamiento, pero eso NO nos hace enemigos — Edu Andino (@eduandinoe) May 3, 2022

Luego de la publicación, varias personas ofrecieron su ayuda como atención psicológica gratuita, gestionar una beca. El periodista lo está buscando.