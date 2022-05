Cayeron al lago del Parque La Carolina mientras usaban los botes

Tres personas que disfrutaban de un paseo en bote en el lago del parque La Carolina, norte de Quito, se cayeron. El momento quedó grabado por aficionados y se viralizó en redes sociales desde el reciente feriado del Día del Trabajo. Incluso, los internautas compararon el momento con la película ‘Titanic’ (1997).

En las imágenes se observa el momento en que una chica quiere acercarse hasta la orilla con el bote. Pero para bajar más rápido salta pero todo salió mal; se golpeó y cayó en la laguna. Por supuesto se empapó por completo.

Segundos después, un hombre que estaba al filo de otro bote en el que estaban dos personas también cayó al agua. Una de las acompañantes quiso cambiarse de bote y el hombre que estaba empapado va hacia ese bote.

Sin embargo, cuando quiso intentar subirse su peso provocó que el bote se incline y la mujer finalmente cayó a la laguna.

Los tuiteros aprovecharon la oportunidad y no solo bautizaron el video como ‘Titanic’ si no que también colocaron la canción de la película, dirigida por James Cameron, ‘My Heart Will Go On’ de Celine Dion.