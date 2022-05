Cynthia Viteri critica el estado de excepción tras nuevo ataque con explosivos en Guayaquil

Durante un evento en la terminal terrestre de Pascuales, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, se refirió a la crítica situación que vive la ciudad debido a la ola de violencia pese a un estado de excepción vigente y criticó que solo se haya dado en dos parroquias (Ximena y Pascuales), “cuando la problemática está en toda la ciudad y el país”.

Dijo que en el país “no hay una política tangible en materia de seguridad”. Esto, tras el nuevo ataque con explosivos en Mi Lote, donde un automóvil y una fachada terminaron afectados.

Viteri indicó que para la delincuencia y las bandas de narcotráfico se necesita mano dura y acciones y ante eso criticó las decisiones tomadas por el Presidente Lasso en cuanto a esta materia: “Lamento ver al presidente de la República bastante desorientado y con políticas difusas. Está caminando a ciegas y a tientas en un país plagado de violencia, donde a diario, en este momento, matan a alrededor de diez personas al día”, indicó.

Por otro lado, dijo que en materia de seguridad “no es cuestión de sentarse en mesas a hablar” y que es necesario que se realicen planes y se los ejecuten: “Una mano dura contra la delincuencia y no mirar por la ventana cuando los carros estallan en un país que ya es mirado por otras naciones como un lugar peligroso”.

Criticó acciones de Lasso

Viteri no está de acuerdo con el estado de excepción se ejecute en dos parroquias (Ximena y Pascuales), cuando la problemática “está en toda la ciudad y el país”. “No está sucediendo nada concreto. Cada acción son como juegos pirotécnicos en los que se juega con bombas y balas”, dijo.

Ante eso señaló que Guayaquil siempre ha brindado toda la ayuda para apoyar a la Policía. “Guayaquil es una de las ciudades que han dado todo para apoyar a la Policía. Lo que no podemos es dirigirla, porque esa no es nuestra competencia; no podemos cuidar el espacio marítimo, porque no es nuestra competencia; no podemos dirigir operativos, porque no es nuestra competencia”, anotó.