Pastelera de torta viral de Mickey Mouse rompe el silencio y cuenta su verdad

Todos se deben recordar de la torta de Mickey Mouse, que no cumplía para nada con las expectativas de los clientes, quienes trataron el pastel como “una vulgaridad”.

Ahora la pastelera a cargo rompió el silencio. Maryuris Muños, entregó su versión desde su ciudad, Barranquilla, asegurando que sus ventas se terminaron.

La mujer relata que a los 19 años, cuando acaba de dar a luz por cesárea, no podía caminar, y empezó a hacer galletas y pasteles; pero comenzó a venderlos hasta mucho después.

Milenio recoge a fondo sus declaraciones: “Yo hice el pudín (pastel), pero a mí me tocó salir en ese momento pero ya había dejado todo”, cuenta. “Mi hija, que no es repostera, como veía que me estaba demorando ella, en su inocencia, dijo ‘le voy a ayudar a mi mamá’ y cuando llegué aquí ya había forrado el pudín”.

Muños sostuvo que le devolvió el dinero al cliente, pero luego vio el video que se transformó en todo un viral. “Eso fue lo que a mí me ofendió, es una cosa denigrante; todo el mundo comentando sin saber realmente qué fue lo que sucedió”, dijo.