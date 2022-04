Exreina de Guayaquil fue víctima de robo en su departamento

Navila Dieb, la exreina de Guayaquil, denunció que varios sujetos entraron a robar en su departamento, ubicado en el norte de Guayaquil.

La exreina de belleza señaló que fueron un total de tres personas, quienes ingresaron a su domicilio y en 17 minutos “robaron todo lo que pudieron”. Los detalles los dio a través de un video compartido en su cuenta de Instagram.

Dieb contó que había llamado a un señor para poder tapizar unos muebles pero que el hombre, sospechoso, le había dado largas toda la semana. Pero el día que iban a realizar el trabajo ella estuvo en su horario laboral y no podía llegar temprano, al igual que no había nadie en su casa..

“Mi hermano llegó antes que yo, ingresa y ve las chapas de abajo medio flojas. Subió a nuestro departamento y se abrió de una”, señaló.

Luego indicó que ella llegó después, “no sabía nada, vi al señor y lo llamé, le dije: amigo, no se vaya que ya llegué, disculpe por la demora. Y luego me mandó un mensaje mi hermano y me dice: nos rompieron la chapa. Me quedé en shock, no sabía cómo reaccionar, solo pude subir a ver cómo estaban mis animalitos”, detalló.

Navila Dieb continuó explicando que todos los cuartos estaban totalmente desarreglados y les había robado todo lo que podían. Incluso los objetos de la cocina como licuadora, air fryer, la sanduchera, entre otras cosas.

La exreina fue con la policía al taller del hombre pero no consiguió nada. “Lo que más indignación me da es ver en qué país están creciendo mis sobrinos, mi hermana, qué seguridad le podemos dar si nadie la tiene. Por qué no podemos vivir en un país en paz, por qué no podemos vivir en un país en el que te levantas y sales tranquilo de tu casa, sin pensar que te pueda pasar algo”, añadió.

“¿Hasta cuándo, hasta cuándo tendremos que salir con miedo? Saber si regresamos a casa, si regresamos y las cosas no están, si nuestros seres queridos están sanos, están con vida... ¿en qué clase de país estamos?, finalizó señalando en su publicación.