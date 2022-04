“Tengo mucho miedo de salir y no volver” AriGameplays habla sobre el alto número de femicidios en México

La violencia que vive en México se ha convertido en noticia diaria a nivel internacional. La famosa ‘influencer’ de videojuegos mexicana conocida como ArigGameplays, habló sobre la problemática social que vive su país: “Es muy preocupante que tengamos una racha tan fea de chicas desaparecidas”, expresó mediante un ‘steraming’ el pasado día sábado en la madrugada. La streamer apagó lamúsica de fondo y se mostró triste y decepcionada.

Explicó que a raíz de los últimos acontecimientos que ha sucedido en la nación azteca -incluido el caso de Debhani Escobar- de aumento de femicidios o desapariciones forzadas, se ha visto obligada en tomar la acción de protegerse con seguridad personal: “No lo hago porque se me subió la fama a la cabeza, no. Lo hago porque tengo mucho miedo de salir un día y no volver”.

También aseguró que tomó esta decisión para poder cuidarse en las calles ya que antes era una chica que solía salir mucho sola. “Ojalá todas tuviéramos el derecho y la oportunidad de que alguien nos cuidara así, porque estas cosas no estuvieran pasando”, dijo denunciando que las mujeres no deberían por qué tener alguien que las resguarde, ni siquiera de vivir el infierno de caminar con miedo en las calles.

Un día quieres salir con tus amigas y luego no regresar (...) Lamentablemente, ahorita así está de feo” — AriGameplays

AriGameplays habla sobre la inseguridad en México

“Mi México me duele cada día más”, así empezó su discurso la gamer. Por lo general en sus sesiones de streaming no topa este tipo de temas, sino que se enfoca únicamente en el entretenimiento de videojuegos. Pero en aquella ocasión el aumento de peligro que se vive en las calles de México fue el detonante para que ella le diera un giro a su show digital.

Contó también que en reiteradas ocasiones su pareja (también influencer de videojuegos JuanSGuarnizo) le pidió que no saliera de casa sola.