Nacho habla sobre el estado de salud de Chyno Miranda

El cantante Chyno Miranda sigue en la recuperación de las secuelas de su contagio de coronavirus en el 2020. Ahora, su excompañero musical, Nacho, habló sobre el estado de salud de su amigo.

En el programa “Hoy Día” de Telemundo, el venezolano señaló que Chyno “está enfocado en su recuperación cien por ciento”. “A través de una prima de él, que es amiga mía, me dio muy buenas noticias. Me dijo que va muy bien en su recuperación, que incluso han estado notando cambios que antes no había”, aseguró.

Recordemos que Jesús Alberto Miranda Pérez fue diagnosticado con una neuropatía periférica y luego una encefalitis. Ello le provocó que no pudiera hablar y caminar.

Incluso tuvo que utilizar una silla de ruedas y recibir rehabilitación para recuperar sus facultades. Chyno, además, abandonó su residencia en Florida, Estados Unidos, una vez que quedó oficialmente divorciado de Natasha Araos, en noviembre de 2021.

Ahora, Miranda regresó a su natal Venezuela, en donde actualmente vive en compañía de su familia, según relató Nacho.