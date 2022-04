Presidenta de la Asamblea tiene los días contados; Guadalupe Llori presentó una denuncia

La tercera fue la vencida. Con 81 votos a favor el Pleno de la Asamblea Nacional pudo designar la Comisión para investigar a la actual presidenta de este poder del estado, Guadalupe Llori.

Para cumplir con este hecho “sin precedentes”, según varios legisladores, no se contó con la participación de la bancada oficialista BAN . No obstante esto no impidió que esta comisión se realice y se designe a sus integrantes: Pamela Aguirre (UNES), Peter Calo (PK), Pedro Zapata (PSC), Lucía Placencia (ID) y Jhon Vinueza (Independiente).

Mientras dure la investigación, pesa sobre este poder del estado una denuncia. No obstante, de llegar a comprobarse su mal cumplimiento funciones terminaría con su remoción.

Por su parte, Llori presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad competente. El objetivo es que se realicen las respectivas investigaciones.

En un proceso lleno de vicios, se han pasado la ley por debajo de la mesa y metieron por la ventana la conformación de una Comisión Pluripartidista Ad Hoc. Esta decisión, de la mayoría de asambleístas, sienta un precedente nefasto para nuestro país… 🧵 — Guadalupe Llori (@GuadalupeLlori) April 27, 2022

Plazo para investigación contra Llori

La comisión designada este martes tendrá un plazo de 35 días para presentar un informe ante la Presidencia, quien deberá incluir como punto único del día el documento para su tratamiento.

Una vez concluido el procedimiento previsto en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión Pluripartidista Ad Hoc quedará extinguida, agrega el texto. Una posible destitución de Llori dependerá de una mayoría absoluta (70 votos).