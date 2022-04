Hombre renovó su cédula y se enteró que estaba casado

Jonathan Emilio Rodríguez Morales tiene 39 años vive en el sector de El Arbolito en el cantón Durán, Guayas y hace dos años cuando fue a renovar su cédula de identidad le sorprendieron con la noticia que está casado con una mujer que asegura, no conoce y tampoco sabe de su paradero.

“No la conozco si yo tengo a mi esposa y mis hijos y no sé quien es Marilú Estrella”, dice el perjudicado en una entrevista para Teleamazonas. Rodríguez dijo que aceptó este documento porque necesitaba realizar unos trámites de emergencia “pero me di cuenta que estaba casado y sin firmar un solo papel”.

Este insólito caso puso en apuros a Jonathan pues le trajo consecuencias con su verdadera esposa. “Mi mujer no me creía, me hizo coger maletas y me iba a botar de la casa por este error del Registro Civil”, dijo.

El perjudicado reveló que han pasado años y no logra resolver este error y que el Registro Civil le ha puesto trabas. “Que regrese con un escrito, con un abogado, me tuvieron en miles de lugares”, dice.

Al final el Registro Civil comenzó el trámite respectivo para entregarle una cédula donde no conste su estado civil de casado.