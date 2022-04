María Brown advierte sanciones si se detecta accionar inadecuado en caso de violación a adolescente en transporte escolar

La Ministra de Educación, María Brown, advirtió que se aplicarán sanciones respectivas si se detecta algún procedimiento o un accionar inadecuado dentro de la investigación del caso de violación a una adolescente de 15 años en el transporte escolar de un colegio del norte de Quito. Aunque los hechos se suscitaron el jueves 21 de abril, estos no se conocieron hasta este lunes, cuando sus padres lo sacaron a la luz en una entrevista.

Aunque Brown no especificó cuáles serán las sanciones, sí mencionó que hay varias de distinta índole. “Todavía no hay evidencia cierta de que haya habido una falta (...) Debemos tener todas las pruebas para sobre la base de ello emitir un criterio si la rectora (del colegio) tuvo algún fallo. De momento no tenemos la evidencia”.

Dijo que se han interpuesto dos denuncias en la Fiscalía. La primera fue interpuesta en la Unidad de Flagrancia por parte de la familia de la víctima y otra que se coloca por parte de la autoridad de la institución educativa. “Sobre la cual actuamos como Ministerio de Educación con el objetivo de agilitar todos los procesos de la investigación”, dijo Brown en declaración a los medios.

Reiteró que el Ministerio brinda acompañamiento a las víctimas y sus familias. “Trabajamos en salvaguardarles con políticas públicas para que estos actos no se repitan, hemos coordinado las acciones jurídicas desde esta cartera de Estado, personalmente estoy realizando seguimiento del caso”.

Calificó que estos actos son “totalmente nefastos, los rechazamos y no pueden quedar impunes. Trabajamos desde la política pública para que no se repitan, si se detecta algún procedimiento o un accionar inadecuado se realizarán las sanciones correspondientes”, advirtió.

Reiteró que se sigue investigando cómo se dieron los hechos ese mismo día, cómo recibieron a la estudiante y el accionar de la Policía Nacional. “Junto con el patrullero fueron a la Unidad de Flagrancia”.