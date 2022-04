Lo que se sabe del conductor de transporte escolar que violó a una estudiante de 15 años en Quito

El coordinador jurídico del Ministerio de Educación, Roberto Acosta, indicó que las autoridades respectivas todavía no tienen la ubicación del chofer que presuntamente habría violado a una estudiante de 15 años en el interior de un bus de transporte escolar en Quito. Indicaron que el hombre no tiene una vinculación directa con el sistema nacional de educación, sino que el sospechoso trabaja con una empresa particular de transporte.

Se conoció que el conductor habría escapado pero ya indicaron que se encuentra suspendido y se brindaron medidas de protección tanto a la víctimas como a los demás alumnos del colegio involucrado.

@Educacion_Ec reitera su rechazo a los actos de violencia, respalda a las víctimas, sobrevivientes y familiares; y, reafirma el compromiso de contar con espacios escolares seguros y dignos, articulando las acciones necesarias.

En rueda de prensa, Diana Castellanos, subsecretaria para la Innovación y el Buen Vivir, indicó que se colocaron dos denuncias en la Fiscalía de Pichincha. La primera fue puesta por los familiares de la víctima en contra del chofer de la unidad escolar el mismo día que sucedió el abuso sexual, es decir el pasado jueves 21 de abril. La segunda denuncia fue efectuada por la máxima autoridad de la institución educativa por este presunto caso de violencia sexual.

Sigue la transmisión en vivo de la rueda de prensa sobre el pronunciamiento oficial de @Educacion_Ec, con respecto a presunto caso de violencia sexual ocurrido contra una estudiante.

Castellanos aclaró que este hecho fue cometido en flagrancia y por esa razón, una vez conocido el caso de los familiares de la víctima junto a la Policía se acercaron a Fiscalía a colocar la denuncia.

Otra de las medidas cautelares que se colocaron dentro del colegio, indicó Castellanos, fue solicitar la reubicación de los estudiantes en otras unidades de transporte escolar e implementar protocolos de seguridad en la institución educativa.

Padres de la estudiante indican que no han recibido el apoyo de las autoridades del colegio

Por otro lado, los padres de la estudiante que fue abusada sexualmente denunciaron que no han recibido el apoyo de las autoridades del colegio y que han revictimizado a su hija y la han atacado. En entrevista mencionaron que tuvieron a la menor desde el mediodía hasta pasadas las 14:00, cuando llegaron a recogerla. Esto, a pesar de lo que había sufrido y ante eso la Institución no ha tomado ninguna acción.