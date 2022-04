Estudiantes del Colegio Dillón marcharon para pedir justicia por estudiante violada

La mañana de este martes 26 de abril decenas de estudiantes del Colegio Dillón se tomaron las principales vías del norte de Quito (Eloy Alfaro y avenida Amazonas) para elevar su voz y pedir justicia por la adolescente violada la semana pasada.

Con globos púrpuras, carteles con consignas de reclamo y gritos de ira marcharon por la capital para exigir a las autoridades que este acto no quede impune; una estudiante de 15 años fue violada por un conductor de transporte escolar.

Estudiantes del Colegio Dillón marcharon en Quito

Metro Ecuador acudió a la marcha donde jóvenes recalcaron que este hecho se suma a las múltiples denuncias de maltrato a mujeres en el país. Padres de familia, a la par, también participaron de esta expresión de justicia.

Automóviles, a lo largo de la avenida Amazonas también tocaron sus claxones en muestra de apoyo. Transeúntes añadieron que el reclamo por parte de estudiantes y demás debe mantenerse hasta que se de con el agresor.

Violación contra la menor

La noticia salió a la luz en un informe del periodista Jonnathan Carrera para la cadena RTU, en el cual la madre de la víctima explicó que su hija salió a las 11:40 de la casa, ubicada en una zona de Calderón, para coger el bus que la llevaría al colegio.

“Este tipo ya le estaba esperando al frente de la calle. Mi hija dice que se había parado en una bodega a comprar un jugo o algo, después le ha dicho que se pase para el asiento de atrás que quiere hablar con ella”.

El chofer arrancó el carro y llevó a la menor a una zona desolada. “Vino con una botella transparente y mezcló. Me decía toma para que hablemos. Yo le dije: no, yo no tomo. Y él seguía: toma, toma, no te va a pasar nada”, contó la niña a su madre.

Familiares comentaron que las autoridades intentaron encubrir al violador, ya que no facilitaron datos del conductor. Por su parte, el Ministerio de Educación, anunció que se mantendrá la investigación y acompañamiento a la víctima.