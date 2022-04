¡'Vera a su manera’ no va más en TC! Este fue el anuncio de Carlos Vera

Carlos Vera informó sobre su salida del canal TC Televisión donde transmitía su programa ‘Vera a su manera’. El periodista ecuatoriano mediante un video en Twitter dio a conocer más detalles de esta decisión.

“El viernes pasado (22 de abril de 2022) Rafael Cuesta, Gerente General de esta canal, me notificó con la terminación unilateral prevista en nuestro contrato. Eso acaba la serie de ‘Vera a su manera’. Comprendo y respeto las razones arguídas, sobre todo en lo económico, pero no las comparto. No debo, sin embargo, complicar la extraordinario gestión de Rafael objetando o politicando”, dijo el presentador.

— Carlos Vera