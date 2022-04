SNAI dice que Gabriel Cortez no está en la cárcel La Roca

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) dijo en un tuit que Gabriel Cortez, futbolista de Barcelona SC y máximo goleador de la liga ecuatoriana, no se encuentra en la cárcel La Roca. El volante fue detenido la semana pasada por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada y que además se le ha vinculado con la banda criminal ‘Los Tiguerones’.

“El privado de libertad Gabriel C., no se encuentra en el CRSM Guayas No. 3 ‘La Roca’. El interno está ubicado en otro centro penitenciario de la Zona 8″, se lee en Twitter sin dejar en claro en qué recinto carcelario se encuentra. Recordemos que la zona 8 comprende los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón.

En las últimas horas ha trascendido que Gabriel Cortez se encuentra en la Penitenciaría del Litoral desde el domingo. Específicamente en el pabellón 8, zona considerada de la organización delictiva ‘Los Tiguerones’. En el pabellón 9 de ese centro de rehabilitación social está gran parte de los internos que responden a la banda delictiva ‘Los Lobos’. Con esa organización, ‘Los Tiguerones’ disputan el poder en las cárceles al igual que con ‘Los Lagartos’ y ‘los Chonekillers’.

Con respecto a la imagen que en las últimas horas se ha filtrado, en la que se le ve a Gabriel presuntamente con otros reos de la Penitenciaría del Litoral, el SNAI realiza las investigaciones para determinar la procedencia de la fotografía.

#ACLARACIÓN | El privado de libertad Gabriel C., no se encuentra en el #CRSM Guayas No. 3 ‘La Roca’. El interno está ubicado en otro centro penitenciario de la Zona 8; realizamos las investigaciones para determinar la procedencia de la fotografía. pic.twitter.com/2N6kKuetuz — SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) April 25, 2022

Cortez, junto con otras 17 personas, fue detenido la semana pasada ¡durante el operativo ‘Poseidón’, ejecutado de forma simultánea en las provincias de Esmeraldas, Manabí y Guayas. 16 de los capturados tendrán 90 días de prisión preventiva dictaminados por un juez tras la audiencia de formulación de cargos.

Además, se ordenó la prohibición de enajenar bienes y la retención de fondos que tengan en el sistema financiero, para todos los procesados.

Tres de los detenidos son policías en servicio activo, para quienes se dispuso sean trasladados a la cárcel 4 de la ciudad de Quito. La misma orden se había dictado para Cortez, que –según el informe investigativo de la Policía– sería quién coordinaba con el grupo delictivo, varias acciones relacionadas con el sicariato.

“No solamente creemos que tiene participación, sino que era quien ordenaba y recibía información, respecto de las personas que los sicarios habían agredido, privándoles de la vida”, dijo la semana pasada el Ministro Carrillo tras la captura de Cortez.