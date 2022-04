“Mi hijo no es delincuente”: Madre de Gabriel Cortez, preocupada por supuesto traslado del futbolista a la cárcel de Guayaquil

Gabriel Cortez cumple prisión preventiva junto con otras 16 personas como parte de una presunta vinculación a la banda delictiva “Los Tiguerones”. Su madre, Elsa Casierra, ha manifestado su preocupación por el supuesto traslado del futbolista a la cárcel de Guayaquil.

Casierra, junto con otros familiares de Cortez, se apostaron ayer en los exteriores de la Unidad de Vigilancia Comunitaria de Esmeraldas para pedir información sobre el futbolista. En una declaración al medio local Noticias al instante, la madre del futbolista dijo lo siguiente:

“Mi hijo no es delincuente y todos lo conocen, a nivel nacional, que mi hijo es un futbolista profesional y que le hagan esta maldad; que lo manden a La Roca (cárcel de máxima seguridad en Guayaquil). No se a cuál cárcel lo han mandado pero lo mandado a Guayaquil. Él no está para esa cárcel”, dijo preocupada Casierra.

Añadió que el viernes en la noche, en la Unidad de Vigilancia Comunitaria de Esmeraldas le comunicaron que a su hijo lo enviarían el sábado en la mañana a la cárcel #4 en Quito. “¿Y por qué el señor de aquí, no se quién será, nos dice que lo envían a Guayaquil?”, se cuestionó Casierra al indicar que un Policía les había dicho ello. “A todos (los detenidos por vínculos con ‘Los Tiguerones’) los mencionó y a qué cárcel va cada uno. No pueden hacer eso contra mi hijo”, exigió.

Medios locales han reseñado que trasladaron a 17 de los 18 vinculados a la banda ‘Los Tiguerones’ luego que se les dictara prisión preventiva. Entre ellos constan Gabriel Cortez y tres policías en servicio activo.

Los detenidos fueron trasladados a diferentes recintos: a la Penitenciaría del Litoral, a Cotopaxi, y a la cárcel #4 de Quito. Mientras que a cinco privados de libertad que se encontraban en el Centro de Rehabilitación de Varones n.º 2 Esmeraldas se los llevó a La Roca. Estará allí durante los 90 días de prisión preventiva dictaminados por un juez tras la audiencia de formulación de cargos.

La madre de Cortez hizo un llamado al ministro del Interior, Patricio Carillo, para que se precautele la integridad del futbolista. “No tenemos respaldo de nadie ¿Qué está pasando con esta provincia?”.

MALESTAR EN FAMILIARES DE GABRIEL CORTEZ 💣🔥

"MI hijo no es ningún delincuente , a nivel nacional y mundial es un profesional " #BSC pic.twitter.com/A44h3tvrEM — SENTIMIENTO BARCELONES (@SentimientoBar) April 24, 2022

María Casierra, hermana de Gabriel Cortez, señaló que las autoridades “han acusado a Gabriel de algo que no ha cometido (...) Siempre ha estado con su familia, es padre y tiene su hogar”.

Pidió entonces al Ministro Carrillo que no le pase nada a Gabriel Cortez al interior de la cárcel, ya que en los últimos meses han ocurrido masacres al interior de algunos recintos del país. “¿Están esperando que llegue Gabriel Cortez para matarlo como hicieron con otras personas? (...) ¿Cómo lo pueden mandar con ‘Los lobos’, si lo están esperando para destrozarlo allí dentro”.

La hermana de Cortez contó que a su marido asesinaron hace seis meses en la cárcel Regional de Guayaquil. “Y no tuve un ataúd(...) Si le pasa algo a Gabriel Cortez, el ministro nos responde por ello”.

MALESTAR EN FAMILIARES DEL LOCO CORTEZ 💣🔥

" Nos están haciendo un daño a nosotros como familia ,Lo que le pueda pasar a Gabriel Cortez ahí dentro eres responsabilidad del presidente y del ministro de lo que le pueda pasar " 2/2#BSC #Barcelonasc #Ecuador pic.twitter.com/YsKq5zIqV1 — SENTIMIENTO BARCELONES (@SentimientoBar) April 24, 2022

Defensa de Cortez no descarta habeas corpus

Antonio Durán, abogado defensor de Cortez, cuestionó la formulación de cargos en contra del futbolista y no descartó pedir la revisión de medidas, habeas corpus o apelación de la prisión preventiva.

Justamente ayetr, Durán presentó un nuevo pedido para que el futbolista sea trasladado a Quito.