La última publicación de Debanhi Escobar en Instagram y todo lo que se sabe hasta el momento sobre su muerte

“Ya voy a subir fotos de cualquier lugar que vaya”. Fue lo que escribió en su última publicación, Debanhi Escobar, la joven de 18 años hallada muerta el jueves pasado en la cisterna de un motel en el norteño estado mexicano de Nuevo León, tras haber estado desaparecida desde el 9 de abril. Su familia exigirá una nueva autopsia ante sus sospechas de abuso sexual y en rechazo a las versiones de la Fiscalía de ese país.

Fue el 26 de marzo que Escobar posteó ese mensaje con una galería fotográfica de cuatro archivos en la que aparece ella, sonriente y posando en el Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, México.

Esa fue entonces la última publicación que ella misma realizó. Pues a partir del día en que desapareció en el municipio de Escobedo, esa cuenta de Instagram ha sido utilizada para compartir las últimas actualizaciones del caso.

El 9 de abril apareció un post en el que se reportaba la desaparición de Escobar. Un anuncio con las características físicas de ella, la hora y dónde fue vista por última vez.

Desapareció tras la fiesta

Debanhi desapareció luego de haber ido a una fiesta en la Quinta Diamante a la 1:20 de la madrugada, acompañada de dos amigas con quienes, en el transcurso de la fiesta, tuvo algunas diferencias.

Al parecer, las amigas de Debanhi la dejaron sola y le enviaron un “taxi de confianza” hacia su casa. Aunque hay versiones y teorías sobre lo que pudo haber ocurrido ese día; la declaración de las jóvenes solo la tiene la Fiscalía de Nuevo León.

Una de las que circula en redes es que las amigas le quisieron jugar una broma pesada a Debanhi al abandonarla en la carretera pero todo se salió de control. Otra en cambio es que las jóvenes la dejaron sola en la fiesta porque se puso agresiva con ellas, por lo que le pidieron un taxi por separado.

El taxista la fotografió

El taxista que transportaba a Debanhi, por circunstancias hasta ahora desconocidas, la dejó en la carretera a Nuevo Laredo. Pero, le tomó una fotografía en donde se le ve en medio de ca carretera, de brazos cruzados. Esa fue la última vez que se le vio con vida. La imagen llegó a sus padres poco tiempo después.

Foto de Debanhi Escobar, tomada por un taxista

Padre de la víctima denuncia abuso

En una rueda de prensa, Mario Escobar, padre de Debanhi, declaró que las autoridades fueron omisas desde un principio y se negaron a abrir una carpeta de investigación de las amigas de su hija y del taxista que la llevaría a casa.

El señor Escobar señaló que la Fiscalía de Nuevo León le mostró algunos videos, en donde se observa que el taxista que la recogió le tocó los pechos, sin su consentimiento y ello provocó que Debanhi bajara del auto.

Cadáver hallado en una cisterna

Posteriormente, el cadáver de Debanhi fue hallado en una cisterna de un motel, en el municipio de Escobedo de la zona metropolitana de Monterrey, la segunda más habitada del país.

Sin embargo, el padre de Debanhi se preguntó este viernes si las autoridades “sembraron” el cadáver. “Cuatro veces habían cateado (registrado la zona), ¿por qué a la quinta aparece? Pregunta: ¿lo sembraron? ¿cómo llegó?”, dijo Escobar en una rueda de prensa.

El hombre también negó la posibilidad de que la joven hubiese subido la valla de un motel en el municipio General Escobedo, en cuyo interior se encuentra la cisterna de agua donde, según la Fiscalía estatal de Nuevo León, fue localizado el cuerpo.

El secretario de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, dijo que: “Ahí estuvieron cuatro veces y no encontraron nada, no es la primera vez que pasa”, en referencia a la cisterna del motel donde apareció el cuerpo. “Lamentablemente, estaba en el fondo del agua y no había nada que visualizar, debajo del agua no pueden oler los caninos”, añadió, según cita una publicación de El País.

A la búsqueda del cuerpo de Debanhi acudieron agentes de la Fiscalía, de la Comisión Estatal de Búsqueda, miembros de la Secretaría de Seguridad de Nuevo León, de Protección Civil y familiares de la muchacha.

Fue el mismo fiscal general de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, quien reconoció en un video emitido por redes sociales, que la cisterna cercana al hotel ya se había registrado antes con el permiso del propietario. Fueron los trabajadores del motel quienes reportaron la emanación de gases.

Fuerte golpe en la cabeza

La Fiscalía del estado indicó este viernes que Debanhi murió por una “contusión profunda en el cráneo” antes de caer a la cisterna en la que hallaron su cuerpo. Según la institución, cuando la chica abandonó el taxi, se dirigió hacia la empresa una empresa de transporte cercana al hotel, a eso de las 4:30 de la madrugada. Al parecer, ella quería comunicarse con alguien sin que pudiera ser atendida por algún empleado del lugar.

Ahora, las autoridades tratan de determinar cómo se golpeó en la cabeza Debanhi o quién pudo hacerlo, produciéndole la “fuerte contusión en el cráneo” que ocasionó su muerte.

Piden nueva autopsia

La familia de Debanhi Escobar exigirá una nueva autopsia ante sus sospechas de abuso sexual y en rechazo a las versiones de la Fiscalía del Estado, que primero manejó el caso como un accidente.

Tras el velorio en la ciudad de Monterrey, la familia y asesores legales afirmaron este sábado que “sí hubo abuso sexual”, por lo que acusaron a la Fiscalía de “inconsistencias” en el caso de la joven.

El caso de Debanhi ha causado indignación por las presuntas fallas en la investigación de la Fiscalía de Nuevo León, que primero manejó el caso como un accidente y después declaró a los medios que la causa principal de la desaparición de las mujeres es por “rebeldía” y “falta de comunicación de la familia”.

Con información de EFE